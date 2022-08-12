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В Белом доме заявили, что не признают присоединения Донбасса к России - РИА Новости, 12.08.2022
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В Белом доме заявили, что не признают присоединения Донбасса к России
В Белом доме заявили, что не признают присоединения Донбасса к России - РИА Новости, 12.08.2022
В Белом доме заявили, что не признают присоединения Донбасса к России
США не признают присоединения к РФ Донбасса, отвергают результаты возможного референдума, обещают быстрый и жесткий ответ в виде антироссийских санкций, заявил... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:48
2022-08-12T19:30
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
сша
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США не признают присоединения к РФ Донбасса, отвергают результаты возможного референдума, обещают быстрый и жесткий ответ в виде антироссийских санкций, заявил высокопоставленный представитель правительства.Как заявил чиновник журналистам, "США не признают" присоединения к РФ территорий Украины, а возможным референдумам "не позволят пройти бесспорно". По его словам, присоединение частей Украины противоречило бы уставу ООН. "Мы ответим быстро и жестко", - заявил чиновник, пообещав дальнейшие санкции против РФ."Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал он. "Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России", - заявил чиновник.По словам представителя администрации, "есть консенсус на Украине" о том, что граждане против подобных действий. "Любые заявления о том, что они хотят присоединиться, это не правда", - сказал чиновник. "Честные референдумы бы показали отрицание идее присоединения. Любые устроенные РФ референдумы не будут справедливыми и честными", - добавил он.Присоединение Донбасса к РФ осложнило бы дипломатическое урегулирование между Россией и Украиной, заявил чиновник. "Переговоры необходимы для завершения конфликта, но они были бы гораздо сложнее", - заявил он.
https://ria.ru/20220711/referendum-1801796701.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, сша, признание днр и лнр в россии
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, США, Признание ДНР и ЛНР в России
18:48 12.08.2022 (обновлено: 19:30 12.08.2022)
 
В Белом доме заявили, что не признают присоединения Донбасса к России

Вашингтон пригрозил санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США не признают присоединения к РФ Донбасса, отвергают результаты возможного референдума, обещают быстрый и жесткий ответ в виде антироссийских санкций, заявил высокопоставленный представитель правительства.
Как заявил чиновник журналистам, "США не признают" присоединения к РФ территорий Украины, а возможным референдумам "не позволят пройти бесспорно". По его словам, присоединение частей Украины противоречило бы уставу ООН. "Мы ответим быстро и жестко", - заявил чиновник, пообещав дальнейшие санкции против РФ.
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"Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал он. "Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России", - заявил чиновник.
По словам представителя администрации, "есть консенсус на Украине" о том, что граждане против подобных действий. "Любые заявления о том, что они хотят присоединиться, это не правда", - сказал чиновник. "Честные референдумы бы показали отрицание идее присоединения. Любые устроенные РФ референдумы не будут справедливыми и честными", - добавил он.
Присоединение Донбасса к РФ осложнило бы дипломатическое урегулирование между Россией и Украиной, заявил чиновник. "Переговоры необходимы для завершения конфликта, но они были бы гораздо сложнее", - заявил он.
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