https://ria.ru/20220812/donbass-1809262606.html

В Белом доме заявили, что не признают присоединения Донбасса к России

В Белом доме заявили, что не признают присоединения Донбасса к России - РИА Новости, 12.08.2022

В Белом доме заявили, что не признают присоединения Донбасса к России

США не признают присоединения к РФ Донбасса, отвергают результаты возможного референдума, обещают быстрый и жесткий ответ в виде антироссийских санкций, заявил... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:48

2022-08-12T18:48

2022-08-12T19:30

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донецкая народная республика

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сша

признание днр и лнр в россии

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США не признают присоединения к РФ Донбасса, отвергают результаты возможного референдума, обещают быстрый и жесткий ответ в виде антироссийских санкций, заявил высокопоставленный представитель правительства.Как заявил чиновник журналистам, "США не признают" присоединения к РФ территорий Украины, а возможным референдумам "не позволят пройти бесспорно". По его словам, присоединение частей Украины противоречило бы уставу ООН. "Мы ответим быстро и жестко", - заявил чиновник, пообещав дальнейшие санкции против РФ."Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал он. "Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России", - заявил чиновник.По словам представителя администрации, "есть консенсус на Украине" о том, что граждане против подобных действий. "Любые заявления о том, что они хотят присоединиться, это не правда", - сказал чиновник. "Честные референдумы бы показали отрицание идее присоединения. Любые устроенные РФ референдумы не будут справедливыми и честными", - добавил он.Присоединение Донбасса к РФ осложнило бы дипломатическое урегулирование между Россией и Украиной, заявил чиновник. "Переговоры необходимы для завершения конфликта, но они были бы гораздо сложнее", - заявил он.

https://ria.ru/20220711/referendum-1801796701.html

https://ria.ru/20220707/donbass-1800894387.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, сша, признание днр и лнр в россии