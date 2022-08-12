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Российские специалисты проверят химпредприятия в Донбассе - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/donbass-1809165144.html
Российские специалисты проверят химпредприятия в Донбассе
Российские специалисты проверят химпредприятия в Донбассе - РИА Новости, 12.08.2022
Российские специалисты проверят химпредприятия в Донбассе
Специалисты РФ проверяют химпредприятия, поврежденные в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донбассе, рассказал журналистам командир отряда войск РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:48
2022-08-12T14:48
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Специалисты РФ проверяют химпредприятия, поврежденные в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донбассе, рассказал журналистам командир отряда войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ с позывным "Художник"."Мы оснащены оборудованием для проведения анализов практически всех видов химических веществ на месте, также занимаемся ведением радиационной разведки и проведением спектрометрического анализа радиоактивности", - рассказал специалист.По его словам, все военнослужащие, которые работают в Донбассе, ранее получили опыт при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Он уточнил, что в зоне, где проходили активные боевые действия, под ударами украинских войск были химпредприятия и возможно загрязнение территории данных объектов химическими веществами."Для того, чтобы предотвратить негативное влияние на окружающую среду, а также не допустить воздействие на население, было принято решение произвести разведку с целью определения количественного и качественного состава загрязнителей. В дальнейшем, если будет выявлено химическое загрязнение, будут приняты меры по его ликвидации путем либо ликвидации, либо привлечения специализированных организаций по проведению этих мероприятий", - рассказал командир отряда.
https://ria.ru/20220811/sk-1808850368.html
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донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, В мире
14:48 12.08.2022
 
Российские специалисты проверят химпредприятия в Донбассе

Российские специалисты проверят предприятия, поврежденные обстрелами ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Пожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Специалисты РФ проверяют химпредприятия, поврежденные в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донбассе, рассказал журналистам командир отряда войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ с позывным "Художник".
"Мы оснащены оборудованием для проведения анализов практически всех видов химических веществ на месте, также занимаемся ведением радиационной разведки и проведением спектрометрического анализа радиоактивности", - рассказал специалист.
Завод, где ночью из-за украинского обстрела произошла утечка аммиака - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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СК собрал пробы веществ в районе утечки аммиака в Донецке
По его словам, все военнослужащие, которые работают в Донбассе, ранее получили опыт при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Он уточнил, что в зоне, где проходили активные боевые действия, под ударами украинских войск были химпредприятия и возможно загрязнение территории данных объектов химическими веществами.
"Для того, чтобы предотвратить негативное влияние на окружающую среду, а также не допустить воздействие на население, было принято решение произвести разведку с целью определения количественного и качественного состава загрязнителей. В дальнейшем, если будет выявлено химическое загрязнение, будут приняты меры по его ликвидации путем либо ликвидации, либо привлечения специализированных организаций по проведению этих мероприятий", - рассказал командир отряда.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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