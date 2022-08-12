https://ria.ru/20220812/donbass-1809165144.html

Российские специалисты проверят химпредприятия в Донбассе

Российские специалисты проверят химпредприятия в Донбассе - РИА Новости, 12.08.2022

Российские специалисты проверят химпредприятия в Донбассе

Специалисты РФ проверяют химпредприятия, поврежденные в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донбассе, рассказал журналистам командир отряда войск РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:48

2022-08-12T14:48

2022-08-12T14:48

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Специалисты РФ проверяют химпредприятия, поврежденные в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донбассе, рассказал журналистам командир отряда войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ с позывным "Художник"."Мы оснащены оборудованием для проведения анализов практически всех видов химических веществ на месте, также занимаемся ведением радиационной разведки и проведением спектрометрического анализа радиоактивности", - рассказал специалист.По его словам, все военнослужащие, которые работают в Донбассе, ранее получили опыт при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Он уточнил, что в зоне, где проходили активные боевые действия, под ударами украинских войск были химпредприятия и возможно загрязнение территории данных объектов химическими веществами."Для того, чтобы предотвратить негативное влияние на окружающую среду, а также не допустить воздействие на население, было принято решение произвести разведку с целью определения количественного и качественного состава загрязнителей. В дальнейшем, если будет выявлено химическое загрязнение, будут приняты меры по его ликвидации путем либо ликвидации, либо привлечения специализированных организаций по проведению этих мероприятий", - рассказал командир отряда.

https://ria.ru/20220811/sk-1808850368.html

https://ria.ru/20220810/soledar-1808540008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире