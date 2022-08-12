https://ria.ru/20220812/donbass-1809112993.html

Красноярск отправил стройматериалы в подшефный Свердловск в ЛНР

Красноярск отправил стройматериалы в подшефный Свердловск в ЛНР - РИА Новости, 12.08.2022

Красноярск отправил стройматериалы в подшефный Свердловск в ЛНР

Первая партия строительных материалов, мусороуборочная техника, одежда, канцелярия и спортинвентарь для школьников отправлены из Красноярска в подшефный... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:32

2022-08-12T12:32

2022-08-12T12:33

общество

александр усс

луганская народная республика

красноярск

свердловск

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КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Первая партия строительных материалов, мусороуборочная техника, одежда, канцелярия и спортинвентарь для школьников отправлены из Красноярска в подшефный Свердловск и Свердловский район Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.Соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем и Свердловском и Свердловским районом ЛНР было подписано в начале июля. Соглашение подразумевает сотрудничество в реализации совместных проектов и инициатив в самых разных сферах – образовании, медицине, строительстве, культуре."В Свердловский район ЛНР были направлены несколько грузов с гуманитарной помощью... Для школьников были собраны комплекты одежды, спортинвентарь, книги и канцелярия... Помимо этого, специалистами были обследованы социальные и жилые помещения. Для их ремонта доставлена первая партия строительных материалов. Новые мусоровозы, также переданные в Свердловск, уже работают по городу. В ближайших планах - обмен опытом между врачами Красноярска и Свердловска", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, губернатор края Александр Усс, комментируя ситуацию с помощью жителям подшефного района, сказал, что "это долг совести и чести"."Сегодня в Луганской Народной Республике работает около сотни наших строителей, и до конца года нам удастся сделать многое. Хотя есть сложности в логистике – в доставке стройматериалов и перевозке специалистов. Думаю, что эти полгода будут стартовыми, а затем шефская помощь станет для нас обычным, нормальным элементом работы", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20220806/shefstvo-1807703785.html

https://ria.ru/20220808/remont-1808059942.html

луганская народная республика

красноярск

свердловск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр усс, луганская народная республика, красноярск, свердловск