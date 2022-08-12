12:32 12.08.2022 (обновлено: 12:33 12.08.2022)
Красноярск отправил стройматериалы в подшефный Свердловск в ЛНР
Из Красноярска в подшефный Свердловск в ЛНР ушла первая партия стройматериалов
Витринные окна, поврежденные в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Первая партия строительных материалов, мусороуборочная техника, одежда, канцелярия и спортинвентарь для школьников отправлены из Красноярска в подшефный Свердловск и Свердловский район Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
Соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем и Свердловском и Свердловским районом ЛНР было подписано в начале июля. Соглашение подразумевает сотрудничество в реализации совместных проектов и инициатив в самых разных сферах – образовании, медицине, строительстве, культуре.
"В Свердловский район ЛНР были направлены несколько грузов с гуманитарной помощью... Для школьников были собраны комплекты одежды, спортинвентарь, книги и канцелярия... Помимо этого, специалистами были обследованы социальные и жилые помещения. Для их ремонта доставлена первая партия строительных материалов. Новые мусоровозы, также переданные в Свердловск, уже работают по городу. В ближайших планах - обмен опытом между врачами Красноярска и Свердловска", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, губернатор края Александр Усс, комментируя ситуацию с помощью жителям подшефного района, сказал, что "это долг совести и чести".
"Сегодня в Луганской Народной Республике работает около сотни наших строителей, и до конца года нам удастся сделать многое. Хотя есть сложности в логистике – в доставке стройматериалов и перевозке специалистов. Думаю, что эти полгода будут стартовыми, а затем шефская помощь станет для нас обычным, нормальным элементом работы", - отметил губернатор.