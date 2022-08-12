Украинские войска обстреляли три города в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 19 тяжелых снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Кроме того, в 8.30 и 8.50 украинские военные обстреляли Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив семь и пять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров соответственно.
Позднее ведомство сообщило, что в 8.45 по селу Новобахмутовка со стороны украинских позиций было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.