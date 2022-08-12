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Украинские войска обстреляли три города в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/donbass-1809059279.html
Украинские войска обстреляли три города в ДНР
Украинские войска обстреляли три города в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли три города в ДНР
Украинские войска за 25 минут обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 19 тяжелых снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:28
2022-08-12T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
макеевка
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 19 тяжелых снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.30 и 8.50 украинские военные обстреляли Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив семь и пять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров соответственно.Позднее ведомство сообщило, что в 8.45 по селу Новобахмутовка со стороны украинских позиций было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220812/donbass-1809056483.html
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горловка
донецк (днр)
макеевка
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в мире, горловка, донецк (днр), макеевка, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Макеевка, НАТО, Стирол
09:28 12.08.2022
 
Украинские войска обстреляли три города в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 19 тяжелых снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 09:08Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Кроме того, в 8.30 и 8.50 украинские военные обстреляли Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив семь и пять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров соответственно.
Позднее ведомство сообщило, что в 8.45 по селу Новобахмутовка со стороны украинских позиций было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 01:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)МакеевкаНАТОСтирол
 
 
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