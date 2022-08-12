https://ria.ru/20220812/donbass-1809059279.html

Украинские войска обстреляли три города в ДНР

Украинские войска обстреляли три города в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска обстреляли три города в ДНР

Украинские войска за 25 минут обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 19 тяжелых снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:28

2022-08-12T09:28

2022-08-12T09:28

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

макеевка

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 19 тяжелых снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.30 и 8.50 украинские военные обстреляли Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив семь и пять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров соответственно.Позднее ведомство сообщило, что в 8.45 по селу Новобахмутовка со стороны украинских позиций было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220812/donbass-1809056483.html

https://ria.ru/20220812/donetsk-1809041123.html

горловка

донецк (днр)

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк (днр), макеевка, нато, стирол