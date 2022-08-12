Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили. что ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Горловку и Новобахмутовку
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Горловку и Новобахмутовку, почти за полтора часа выпустив 24 снаряда и мин, включая "натовского калибра", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
В 7.20 и 8.27 украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 7 снарядов калибром 152 миллиметра.
По данным ведомства, в 8.20 по Горловке были выпущены 5 снарядов калибром 155 миллиметров и в 8.00 по Новобахмутовке – 8 мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.