https://ria.ru/20220812/donbass-1809056483.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Горловку и Новобахмутовку, почти за полтора часа выпустив 24 снаряда и мин, включая "натовского калибра",... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:08

2022-08-12T09:08

2022-08-12T09:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805368074_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_99d1098f44b99ea8fda22fb4a2e8f5cb.jpg

ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Горловку и Новобахмутовку, почти за полтора часа выпустив 24 снаряда и мин, включая "натовского калибра", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В 7.20 и 8.27 украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 7 снарядов калибром 152 миллиметра.По данным ведомства, в 8.20 по Горловке были выпущены 5 снарядов калибром 155 миллиметров и в 8.00 по Новобахмутовке – 8 мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220812/donetsk-1809041123.html

https://ria.ru/20220812/obstrel-1809038400.html

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), горловка, ясиноватая, стирол