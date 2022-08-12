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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/donbass-1809056483.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Горловку и Новобахмутовку, почти за полтора часа выпустив 24 снаряда и мин, включая "натовского калибра",... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:08
2022-08-12T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
ясиноватая
стирол
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Горловку и Новобахмутовку, почти за полтора часа выпустив 24 снаряда и мин, включая "натовского калибра", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В 7.20 и 8.27 украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 7 снарядов калибром 152 миллиметра.По данным ведомства, в 8.20 по Горловке были выпущены 5 снарядов калибром 155 миллиметров и в 8.00 по Новобахмутовке – 8 мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220812/donetsk-1809041123.html
https://ria.ru/20220812/obstrel-1809038400.html
донецк (днр)
горловка
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в мире, донецк (днр), горловка, ясиноватая, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Ясиноватая, Стирол
09:08 12.08.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили. что ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Горловку и Новобахмутовку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Горловку и Новобахмутовку, почти за полтора часа выпустив 24 снаряда и мин, включая "натовского калибра", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 01:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк
В 7.20 и 8.27 украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 7 снарядов калибром 152 миллиметра.
По данным ведомства, в 8.20 по Горловке были выпущены 5 снарядов калибром 155 миллиметров и в 8.00 по Новобахмутовке – 8 мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 00:34Специальная военная операция на Украине
ВСУ снова обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаЯсиноватаяСтирол
 
 
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