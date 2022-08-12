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Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР - РИА Новости, 12.08.2022
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Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР
Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР - РИА Новости, 12.08.2022
Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агентам ФБР "не было никакой необходимости" изымать какие-либо из документов во время обысков в его имении во... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:56
2022-08-12T22:09
в мире
федеральное бюро расследований сша
дональд трамп
сша
чикаго
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агентам ФБР "не было никакой необходимости" изымать какие-либо из документов во время обысков в его имении во Флориде, поскольку все было рассекречено, и он готов был отдать их добровольно.По словам экс-главы государства, ФБР следовало "лишь попросить" Трампа отдать им эти документы."Более серьезная проблема состоит в том, что они собираются делать с 33 миллионами страниц документов, многие из которых засекречены, которые (бывший) президент (Барак) Обама брал с собой в Чикаго?" - задался вопросом бывший президент США.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.
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в мире, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп, сша, чикаго
В мире, Федеральное бюро расследований США, Дональд Трамп, США, Чикаго
21:56 12.08.2022 (обновлено: 22:09 12.08.2022)
 
Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР

Трамп: агентам ФБР не стоило изымать документы при обыске, поскольку все было рассекречено

© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Сотрудники секретной службы возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агентам ФБР "не было никакой необходимости" изымать какие-либо из документов во время обысков в его имении во Флориде, поскольку все было рассекречено, и он готов был отдать их добровольно.
"Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости "изымать" что-либо. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространила его пресс-служба.
По словам экс-главы государства, ФБР следовало "лишь попросить" Трампа отдать им эти документы.
"Более серьезная проблема состоит в том, что они собираются делать с 33 миллионами страниц документов, многие из которых засекречены, которые (бывший) президент (Барак) Обама брал с собой в Чикаго?" - задался вопросом бывший президент США.
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 09:17
Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ
 
В миреФедеральное бюро расследований СШАДональд ТрампСШАЧикаго
 
 
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