https://ria.ru/20220812/dokumenty-1809297160.html

Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР

Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР - РИА Новости, 12.08.2022

Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агентам ФБР "не было никакой необходимости" изымать какие-либо из документов во время обысков в его имении во... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:56

2022-08-12T21:56

2022-08-12T22:09

в мире

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

сша

чикаго

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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агентам ФБР "не было никакой необходимости" изымать какие-либо из документов во время обысков в его имении во Флориде, поскольку все было рассекречено, и он готов был отдать их добровольно.По словам экс-главы государства, ФБР следовало "лишь попросить" Трампа отдать им эти документы."Более серьезная проблема состоит в том, что они собираются делать с 33 миллионами страниц документов, многие из которых засекречены, которые (бывший) президент (Барак) Обама брал с собой в Чикаго?" - задался вопросом бывший президент США.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.

https://ria.ru/20220812/tramp-1809057631.html

сша

чикаго

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп, сша, чикаго