21:56 12.08.2022 (обновлено: 22:09 12.08.2022)
Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР
Трамп: агентам ФБР не стоило изымать документы при обыске, поскольку все было рассекречено
© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агентам ФБР "не было никакой необходимости" изымать какие-либо из документов во время обысков в его имении во Флориде, поскольку все было рассекречено, и он готов был отдать их добровольно.
"Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости "изымать" что-либо. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространила его пресс-служба.
По словам экс-главы государства, ФБР следовало "лишь попросить" Трампа отдать им эти документы.
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.