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Жители МО смогут пройти диспансеризацию в парках на выходных
Жители МО смогут пройти диспансеризацию в парках на выходных - РИА Новости, 12.08.2022
Жители МО смогут пройти диспансеризацию в парках на выходных
Жители 28 городских округов МО смогут пройти диспансеризацию в парках 13 и 14 августа в рамках программы "Проверь здоровье в парке". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:28
2022-08-12T19:28
2022-08-12T19:28
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Жители 28 городских округов МО смогут пройти диспансеризацию в парках 13 и 14 августа в рамках программы "Проверь здоровье в парке". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову."Важно не забывать заботиться о себе и вовремя проходить профилактические осмотры, поэтому для удобства жителей с начала лета каждые выходные проводится акция ""Проверь здоровье в парке", – сказала Стригункова.В парках можно будет пройти антропометрию, измерить давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови и по желанию пройти вакцинацию от коронавируса. Результаты обследования появятся в личном кабинете на портале "Госуслуг", а при необходимости врачи дадут направление на более углубленную диспансеризацию. В частности, на этих выходных акция будет действовать в парках Балашихи, Коломны и Ленинского городского округа.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости.
Жители 28 городских округов МО смогут пройти диспансеризацию в парках 13 и 14 августа в рамках программы "Проверь здоровье в парке". Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову.
"Важно не забывать заботиться о себе и вовремя проходить профилактические осмотры, поэтому для удобства жителей с начала лета каждые выходные проводится акция ""Проверь здоровье в парке", – сказала Стригункова.
В парках можно будет пройти антропометрию, измерить давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови и по желанию пройти вакцинацию от коронавируса. Результаты обследования появятся в личном кабинете на портале "Госуслуг", а при необходимости врачи дадут направление на более углубленную диспансеризацию. В частности, на этих выходных акция будет действовать в парках Балашихи, Коломны и Ленинского городского округа.