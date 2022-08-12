https://ria.ru/20220812/dispanserizatsiya-1809274038.html

Жители МО смогут пройти диспансеризацию в парках на выходных

Жители МО смогут пройти диспансеризацию в парках на выходных - РИА Новости, 12.08.2022

Жители МО смогут пройти диспансеризацию в парках на выходных

Жители 28 городских округов МО смогут пройти диспансеризацию в парках 13 и 14 августа в рамках программы "Проверь здоровье в парке". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T19:28

2022-08-12T19:28

2022-08-12T19:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809270201_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3f4efa74d51bb4da215515452c131325.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Жители 28 городских округов МО смогут пройти диспансеризацию в парках 13 и 14 августа в рамках программы "Проверь здоровье в парке". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову."Важно не забывать заботиться о себе и вовремя проходить профилактические осмотры, поэтому для удобства жителей с начала лета каждые выходные проводится акция ""Проверь здоровье в парке", – сказала Стригункова.В парках можно будет пройти антропометрию, измерить давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови и по желанию пройти вакцинацию от коронавируса. Результаты обследования появятся в личном кабинете на портале "Госуслуг", а при необходимости врачи дадут направление на более углубленную диспансеризацию. В частности, на этих выходных акция будет действовать в парках Балашихи, Коломны и Ленинского городского округа.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)