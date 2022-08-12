https://ria.ru/20220812/bolnitsy-1809138318.html

В Волгоградской области до конца года сдадут две инфекционные больницы

В Волгоградской области до конца года сдадут две инфекционные больницы - РИА Новости, 12.08.2022

В Волгоградской области до конца года сдадут две инфекционные больницы

Две инфекционные больницы в городах Михайловка и Камышин Волгоградской области будут сданы в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:28

2022-08-12T13:28

2022-08-12T13:28

волгоградская область

волгоградская область

здоровье - общество

камышин

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 12 авг – РИА Новости. Две инфекционные больницы в городах Михайловка и Камышин Волгоградской области будут сданы в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время рабочего визита в Михайловку побывал на стройплощадке новой инфекционной больницы, которая возводится в рамках трехлетней программы развития города. Отмечается, что готовность объекта на данный момент составляет почти 50%, сейчас ведутся монтажные работы систем вентиляции и водоснабжения. Также, по данным администрации, для оснащения стационара закуплено около 680 единиц медоборудования. Обслуживать больница будет не только жителей Михайловки, но и соседних районов области.По информации ведомства, в городе Камышин также ведется строительство новой инфекционной больницы."К концу этого года все строящиеся инфекционные госпитали будут введены в эксплуатацию. Мы понимаем, что в случае осложнения ситуации (с коронавирусом – ред.) нам потребуется дополнительный коечный фонд", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.

https://ria.ru/20220810/laboratoriya-1808505332.html

волгоградская область

камышин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоградская область, здоровье - общество, камышин, андрей бочаров