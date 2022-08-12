https://ria.ru/20220812/biznes-1809181474.html

Гладков обсудил с белгородскими предпринимателями меры поддержки бизнеса

Гладков обсудил с белгородскими предпринимателями меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 12.08.2022

Гладков обсудил с белгородскими предпринимателями меры поддержки бизнеса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел встречу с предпринимателями региона, в ходе которой обсудил уже работающие меры поддержки, а также те,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:27

2022-08-12T15:27

2022-08-12T15:27

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел встречу с предпринимателями региона, в ходе которой обсудил уже работающие меры поддержки, а также те, что планируется ввести для помощи в развитии бизнеса, сообщила пресс-служба правительства области.В ходе бизнес-завтрака, на который глава региона пригласил предпринимателей по их просьбе, обсуждались меры поддержки бизнеса, запланированные в 2022 и 2023 годах. По информации регионального правительства, в 2022 году на меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства заложено более 1,7 миллиарда рублей."Это очень большие деньги. Но за каждой субсидией стоят тысячи предпринимателей и их семьи, которым мы постарались помочь. Малый и средний бизнес — это один из столпов нашей экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятия росли и развивались, обеспечивая жителей рабочими местами", — сказал глава региона.Предприниматели региона могут получить средства в виде субсидий на закупку оборудования, на продвижение товаров (работ, услуг) через торговые интернет-площадки, на транспортировку продукции для организации экспортных поставок. Также предприниматели могут рассчитывать на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на возмещение затрат по банковской гарантии на обеспечение госконтрактов, гранты Регионального фонда развития промышленности.Как отметил губернатор в ходе встречи, в 2023 году поддержка промышленности и предпринимательства продолжится. Самые популярные меры поддержки будут сохранены. К ним, например, относятся: микрофинансирование, субсидирование затрат при покупке производственного оборудования, компенсация расходов на инжиниринг, популяризацию и сертификацию продукции и услуг."Планируется добавить и новые направления поддержки: возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, и на уплату аванса при заключении договора лизинга оборудования, а также предоставление льготных займов по стандартам Фонда развития промышленности", - отметили в пресс-службе. Белгородские предприниматели также могут воспользоваться федеральными мерами поддержки: промышленной ипотекой и новыми льготными займами на инвестиционные цели.Гладков подчеркнул, что встречи с представителями бизнеса необходимо проводить регулярно. "Договорились, что следующую встречу проведем в сентябре, чтобы четко понимать, какие меры поддержки необходимо изменить, а какие - добавить", — заключил губернатор.Поддержка малого и среднего предпринимательства стала одной из тем обсуждения президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

https://ria.ru/20220811/prodvizhenie-1808997142.html

https://ria.ru/20220805/sertifikaty-1807646583.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгородская область