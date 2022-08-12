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Британцы определились, когда выгонят украинских беженцев - РИА Новости, 12.08.2022
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Британцы определились, когда выгонят украинских беженцев
Британцы определились, когда выгонят украинских беженцев - РИА Новости, 12.08.2022
Британцы определились, когда выгонят украинских беженцев
Четверть британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят оставлять их дольше чем на полгода, пишет The Daily Telegraph. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T06:49
2022-08-12T12:25
в мире
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Четверть британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят оставлять их дольше чем на полгода, пишет The Daily Telegraph.Опрос среди 17 тысяч жителей Великобритании, участвовавших в проекте "Жилье для Украины", проведенный управлением национальной статистики, показал, что 26 процентов не хотят участвовать в программе дольше шести месяцев. Четверть из них объяснила свое решение ростом стоимости жизни.Как напоминает издание, участники программы согласились разместить украинцев в своих домах как минимум на шесть месяцев, получая за это от британского правительства 350 фунтов (около 26 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц.В то же время опрос показал, что шесть из десяти участников программы готовы разместить своих украинских гостей на больший срок, а почти четверть выразили готовность продлить соглашение более чем на год.Однако практически все они отметили, что вынуждены оказывать украинцам помощь в большем объеме, нежели это оговорено в программе. Восемь из десяти участников опроса заявили, что кормили беженцев, две трети помогали найти работу, а 45 процентов оказывали финансовую поддержку.Каждый четвертый сообщил, что готов принимать беженцев дольше, если бы им оказали дополнительную финансовую помощь.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с 24 февраля покинули более 10,5 миллиона человек, 6,37 миллиона из них осели в Европе, больше всего — 1,25 миллиона — в Польше.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html
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в мире, владимир путин, украина, европа, польша, оон, беженцы, великобритания
В мире, Владимир Путин, Украина, Европа, Польша, ООН, Беженцы, Великобритания
06:49 12.08.2022 (обновлено: 12:25 12.08.2022)
 
Британцы определились, когда выгонят украинских беженцев

The Telegraph: 26% британцев не согласились принимать украинских беженцев дольше полугода

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Четверть британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят оставлять их дольше чем на полгода, пишет The Daily Telegraph.
Опрос среди 17 тысяч жителей Великобритании, участвовавших в проекте "Жилье для Украины", проведенный управлением национальной статистики, показал, что 26 процентов не хотят участвовать в программе дольше шести месяцев. Четверть из них объяснила свое решение ростом стоимости жизни.
Как напоминает издание, участники программы согласились разместить украинцев в своих домах как минимум на шесть месяцев, получая за это от британского правительства 350 фунтов (около 26 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц.
В то же время опрос показал, что шесть из десяти участников программы готовы разместить своих украинских гостей на больший срок, а почти четверть выразили готовность продлить соглашение более чем на год.
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Однако практически все они отметили, что вынуждены оказывать украинцам помощь в большем объеме, нежели это оговорено в программе. Восемь из десяти участников опроса заявили, что кормили беженцев, две трети помогали найти работу, а 45 процентов оказывали финансовую поддержку.
Каждый четвертый сообщил, что готов принимать беженцев дольше, если бы им оказали дополнительную финансовую помощь.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с 24 февраля покинули более 10,5 миллиона человек, 6,37 миллиона из них осели в Европе, больше всего — 1,25 миллиона — в Польше.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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