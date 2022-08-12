https://ria.ru/20220812/bespilotnik-1809134893.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.08.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника
Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 1732 украинских беспилотника, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:17
2022-08-12T13:17
2022-08-12T13:17
специальная военная операция на украине
технологии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783351649_0:268:3166:2048_1920x0_80_0_0_f0df0d17437ec6c56a36f550e15fbb2e.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 1732 украинских беспилотника, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в пятницу."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены почти 4,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, 4844 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783351649_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_784f38bd46ab653590a6e2ce6f5dbf42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника
Минобороны: ВС с начала спецоперации уничтожили 1732 беспилотника ВСУ, 267 самолетов