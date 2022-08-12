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ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/bespilotnik-1809134893.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.08.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника
Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 1732 украинских беспилотника, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:17
2022-08-12T13:17
специальная военная операция на украине
технологии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 1732 украинских беспилотника, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в пятницу."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены почти 4,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, 4844 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:17 12.08.2022
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника

Минобороны: ВС с начала спецоперации уничтожили 1732 беспилотника ВСУ, 267 самолетов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУкраинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
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Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 1732 украинских беспилотника, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в пятницу.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.
Отмечается, что также уничтожены почти 4,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, 4844 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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