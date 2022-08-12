https://ria.ru/20220812/bespilotnik-1809134893.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.08.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1732 украинских беспилотника

Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 1732 украинских беспилотника, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:17

2022-08-12T13:17

2022-08-12T13:17

специальная военная операция на украине

технологии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 1732 украинских беспилотника, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в пятницу."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены почти 4,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, 4844 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, ситуация в днр и лнр