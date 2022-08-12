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В Ладожском озере найдена затонувшая баржа времен блокады Ленинграда - РИА Новости, 12.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220812/barzha-1808951390.html
В Ладожском озере найдена затонувшая баржа времен блокады Ленинграда
В Ладожском озере найдена затонувшая баржа времен блокады Ленинграда - РИА Новости, 12.08.2022
В Ладожском озере найдена затонувшая баржа времен блокады Ленинграда
Останки затонувшей на глубине около 20 метров 50-метровой несамоходной баржи, построенной до 1942 года, были найдены дайверами проекта 1XPEDITION в малой... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:00
2022-08-12T09:01
наука
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
общество
ладожское озеро
ленинград
сергей куликов
валаам
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Останки затонувшей на глубине около 20 метров 50-метровой несамоходной баржи, построенной до 1942 года, были найдены дайверами проекта 1XPEDITION в малой Никоновской бухте Ладожского озера у острова Валаам. Именно такие баржи с начала войны, по мнению исследователей, перевозили военных и доставляли продовольствие в блокадный Ленинград."Уникальность этого затонувшего объекта состоит в том, что таких барж, музейной сохранности, практически не осталось. Это судно символизирует не только жизнь, которую она несла Ленинграду, обеспечивая поток продовольствия, оружия и хозяйственных грузов, но и силу и волю тысяч людей", – рассказал координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.Под водой участники экспедиции увидели прекрасно сохранившуюся в холодной пресной воде деревянную баржу, без видимых повреждений, с двумя трюмами, кнехтами и надстройками. На одном из бортов еще можно разобрать номер, похожий на С3 8-12. Это позволит изучить судьбу и историю этого судна в архивах, считают исследователи."Когда около трех миллионов человек оказались в блокадном кольце, единственной надеждой Ленинграда выстоять в условиях отсутствия сухопутной связи со страной стала Ладога. На таких баржах доставлялось продовольствие, военное имущество и осуществлялась эвакуация людей и техники. За период навигации 1942 года в Ленинград по Ладожскому озеру перевезено 790 тысяч тонн грузов, эвакуировано 540 тысяч человек", – отметил Сергей Куликов.Исследования в акватории Ладожского озера будут продолжены при поддержке сотрудников Морской геодезии, которые занимаются обновлением электронных карт. Современное оборудование позволит дайверам находить объекты, которые лежат на грунте и создавать трехмерную модель рельефа дна.
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ладожское озеро
ленинград
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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество, ладожское озеро, ленинград, сергей куликов, валаам
Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Общество, Ладожское озеро, Ленинград, Сергей Куликов, Валаам
09:00 12.08.2022 (обновлено: 09:01 12.08.2022)
 

В Ладожском озере найдена затонувшая баржа времен блокады Ленинграда

© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONТрехмерное гидроакустическое изображение корпуса судна на дне, поученное с помощью многолучевого эхолота
Трехмерное гидроакустическое изображение корпуса судна на дне, поученное с помощью многолучевого эхолота - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Останки затонувшей на глубине около 20 метров 50-метровой несамоходной баржи, построенной до 1942 года, были найдены дайверами проекта 1XPEDITION в малой Никоновской бухте Ладожского озера у острова Валаам. Именно такие баржи с начала войны, по мнению исследователей, перевозили военных и доставляли продовольствие в блокадный Ленинград.
"Уникальность этого затонувшего объекта состоит в том, что таких барж, музейной сохранности, практически не осталось. Это судно символизирует не только жизнь, которую она несла Ленинграду, обеспечивая поток продовольствия, оружия и хозяйственных грузов, но и силу и волю тысяч людей", – рассказал координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.
© РИА Новости / Борис КудояровДоставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. 1942
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. 1942
1 из 3
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. 1942
© РИА Новости / Борис Кудояров
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONБаржа на Ладожском озере
Баржа на Ладожском озере
2 из 3
Баржа на Ладожском озере
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION

Буксирование несудоходной баржи по Ладожскому озеру

Буксирование несудоходной баржи по ладожскому озеру
3 из 3

Буксирование несудоходной баржи по Ладожскому озеру

© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
1 из 3
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. 1942
© РИА Новости / Борис Кудояров
2 из 3
Баржа на Ладожском озере
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
3 из 3

Буксирование несудоходной баржи по Ладожскому озеру

© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
Под водой участники экспедиции увидели прекрасно сохранившуюся в холодной пресной воде деревянную баржу, без видимых повреждений, с двумя трюмами, кнехтами и надстройками. На одном из бортов еще можно разобрать номер, похожий на С3 8-12. Это позволит изучить судьбу и историю этого судна в архивах, считают исследователи.
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONГруппа дайверов готовится к погружению
Группа дайверов готовится к погружению
1 из 7
Группа дайверов готовится к погружению
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONМакет баржи
Макет баржи
2 из 7
Макет баржи
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONОтлично сохранившийся кнехт
Отлично сохранившийся кнехт
3 из 7
Отлично сохранившийся кнехт
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONУдивительное состояние затонувшего объекта
Удивительное состояние затонувшего объекта
4 из 7
Удивительное состояние затонувшего объекта
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONНа борту можно прочитать остатки сохранившегося номера
На борту можно прочитать остатки сохранившегося номера
5 из 7
На борту можно прочитать остатки сохранившегося номера
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONНосовая часть затонувшего объекта
Носовая часть затонувшего объекта
6 из 7
Носовая часть затонувшего объекта
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONПодгонка оборудования к погружению
Подгонка оборудования к погружению
7 из 7
Подгонка оборудования к погружению
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
1 из 7
Группа дайверов готовится к погружению
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
2 из 7
Макет баржи
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
3 из 7
Отлично сохранившийся кнехт
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
4 из 7
Удивительное состояние затонувшего объекта
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
5 из 7
На борту можно прочитать остатки сохранившегося номера
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
6 из 7
Носовая часть затонувшего объекта
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
7 из 7
Подгонка оборудования к погружению
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
"Когда около трех миллионов человек оказались в блокадном кольце, единственной надеждой Ленинграда выстоять в условиях отсутствия сухопутной связи со страной стала Ладога. На таких баржах доставлялось продовольствие, военное имущество и осуществлялась эвакуация людей и техники. За период навигации 1942 года в Ленинград по Ладожскому озеру перевезено 790 тысяч тонн грузов, эвакуировано 540 тысяч человек", – отметил Сергей Куликов.
Исследования в акватории Ладожского озера будут продолжены при поддержке сотрудников Морской геодезии, которые занимаются обновлением электронных карт. Современное оборудование позволит дайверам находить объекты, которые лежат на грунте и создавать трехмерную модель рельефа дна.
Жители Ленинграда в очереди за водой - РИА Новости, 1920, 08.09.2011
8 сентября 2011, 09:00
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НаукаСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеОбществоЛадожское озероЛенинградСергей КуликовВалаам
 
 
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