09:00 12.08.2022 (обновлено: 09:01 12.08.2022)
В Ладожском озере найдена затонувшая баржа времен блокады Ленинграда
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONТрехмерное гидроакустическое изображение корпуса судна на дне, поученное с помощью многолучевого эхолота
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Останки затонувшей на глубине около 20 метров 50-метровой несамоходной баржи, построенной до 1942 года, были найдены дайверами проекта 1XPEDITION в малой Никоновской бухте Ладожского озера у острова Валаам. Именно такие баржи с начала войны, по мнению исследователей, перевозили военных и доставляли продовольствие в блокадный Ленинград.
"Уникальность этого затонувшего объекта состоит в том, что таких барж, музейной сохранности, практически не осталось. Это судно символизирует не только жизнь, которую она несла Ленинграду, обеспечивая поток продовольствия, оружия и хозяйственных грузов, но и силу и волю тысяч людей", – рассказал координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.
© РИА Новости / Борис КудояровДоставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. 1942
1 из 3
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. 1942
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONБаржа на Ладожском озере
2 из 3
Баржа на Ладожском озере
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
Буксирование несудоходной баржи по Ладожскому озеру
3 из 3
Буксирование несудоходной баржи по Ладожскому озеру
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
1 из 3
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. 1942
2 из 3
Баржа на Ладожском озере
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
3 из 3
Буксирование несудоходной баржи по Ладожскому озеру
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
Под водой участники экспедиции увидели прекрасно сохранившуюся в холодной пресной воде деревянную баржу, без видимых повреждений, с двумя трюмами, кнехтами и надстройками. На одном из бортов еще можно разобрать номер, похожий на С3 8-12. Это позволит изучить судьбу и историю этого судна в архивах, считают исследователи.
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONГруппа дайверов готовится к погружению
1 из 7
Группа дайверов готовится к погружению
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONМакет баржи
2 из 7
Макет баржи
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONОтлично сохранившийся кнехт
3 из 7
Отлично сохранившийся кнехт
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONУдивительное состояние затонувшего объекта
4 из 7
Удивительное состояние затонувшего объекта
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONНа борту можно прочитать остатки сохранившегося номера
5 из 7
На борту можно прочитать остатки сохранившегося номера
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONНосовая часть затонувшего объекта
6 из 7
Носовая часть затонувшего объекта
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONПодгонка оборудования к погружению
7 из 7
Подгонка оборудования к погружению
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
1 из 7
Группа дайверов готовится к погружению
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
2 из 7
Макет баржи
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
3 из 7
Отлично сохранившийся кнехт
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
4 из 7
Удивительное состояние затонувшего объекта
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
5 из 7
На борту можно прочитать остатки сохранившегося номера
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
6 из 7
Носовая часть затонувшего объекта
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
7 из 7
Подгонка оборудования к погружению
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
"Когда около трех миллионов человек оказались в блокадном кольце, единственной надеждой Ленинграда выстоять в условиях отсутствия сухопутной связи со страной стала Ладога. На таких баржах доставлялось продовольствие, военное имущество и осуществлялась эвакуация людей и техники. За период навигации 1942 года в Ленинград по Ладожскому озеру перевезено 790 тысяч тонн грузов, эвакуировано 540 тысяч человек", – отметил Сергей Куликов.
Исследования в акватории Ладожского озера будут продолжены при поддержке сотрудников Морской геодезии, которые занимаются обновлением электронных карт. Современное оборудование позволит дайверам находить объекты, которые лежат на грунте и создавать трехмерную модель рельефа дна.