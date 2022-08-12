https://ria.ru/20220812/barzha-1808951390.html

В Ладожском озере найдена затонувшая баржа времен блокады Ленинграда

В Ладожском озере найдена затонувшая баржа времен блокады Ленинграда - РИА Новости, 12.08.2022

В Ладожском озере найдена затонувшая баржа времен блокады Ленинграда

Останки затонувшей на глубине около 20 метров 50-метровой несамоходной баржи, построенной до 1942 года, были найдены дайверами проекта 1XPEDITION в малой... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:00

2022-08-12T09:00

2022-08-12T09:01

наука

социальный навигатор

что не найдешь в учебнике

общество

ладожское озеро

ленинград

сергей куликов

валаам

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Останки затонувшей на глубине около 20 метров 50-метровой несамоходной баржи, построенной до 1942 года, были найдены дайверами проекта 1XPEDITION в малой Никоновской бухте Ладожского озера у острова Валаам. Именно такие баржи с начала войны, по мнению исследователей, перевозили военных и доставляли продовольствие в блокадный Ленинград."Уникальность этого затонувшего объекта состоит в том, что таких барж, музейной сохранности, практически не осталось. Это судно символизирует не только жизнь, которую она несла Ленинграду, обеспечивая поток продовольствия, оружия и хозяйственных грузов, но и силу и волю тысяч людей", – рассказал координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.Под водой участники экспедиции увидели прекрасно сохранившуюся в холодной пресной воде деревянную баржу, без видимых повреждений, с двумя трюмами, кнехтами и надстройками. На одном из бортов еще можно разобрать номер, похожий на С3 8-12. Это позволит изучить судьбу и историю этого судна в архивах, считают исследователи."Когда около трех миллионов человек оказались в блокадном кольце, единственной надеждой Ленинграда выстоять в условиях отсутствия сухопутной связи со страной стала Ладога. На таких баржах доставлялось продовольствие, военное имущество и осуществлялась эвакуация людей и техники. За период навигации 1942 года в Ленинград по Ладожскому озеру перевезено 790 тысяч тонн грузов, эвакуировано 540 тысяч человек", – отметил Сергей Куликов.Исследования в акватории Ладожского озера будут продолжены при поддержке сотрудников Морской геодезии, которые занимаются обновлением электронных карт. Современное оборудование позволит дайверам находить объекты, которые лежат на грунте и создавать трехмерную модель рельефа дна.

https://ria.ru/20110908/431315949.html

ладожское озеро

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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество, ладожское озеро, ленинград, сергей куликов, валаам