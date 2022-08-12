https://ria.ru/20220812/banki-1809133922.html

ЦБ будет поэтапно подключать все банки к платформе цифрового рубля

ЦБ будет поэтапно подключать все банки к платформе цифрового рубля - РИА Новости, 12.08.2022

ЦБ будет поэтапно подключать все банки к платформе цифрового рубля

Банк России в 2024 году начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все банки, говорится в его проекте основных направлений единой государственной... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:16

2022-08-12T13:16

2022-08-12T13:16

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России в 2024 году начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все банки, говорится в его проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов."В 2024 году Банк России начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации, увеличит количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов", - сказано в документе.Также по мере готовности Федерального казначейства станут доступными платежи с использованием цифровых рублей как в пользу государства, так и от государства в пользу физических лиц и предприятий, предполагает регулятор.При этом отмечается, что уже в следующем году Банк России планирует приступить к экспериментам с расчетами "на реальных деньгах" между физическими лицами (С2С), а также физическими лицами и предприятиями (С2В, В2С).Кроме того, в 2023 году ограниченному кругу участников будет предоставлена возможность заключения и исполнения на платформе цифрового рубля смарт-контрактов, то есть сделок, автоматически исполняемых при наступлении заранее определенных сторонами условий, указывает ЦБ.

https://realty.ria.ru/20220622/sdelki-1797253095.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия