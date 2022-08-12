https://ria.ru/20220812/banki-1809133922.html
ЦБ будет поэтапно подключать все банки к платформе цифрового рубля
ЦБ будет поэтапно подключать все банки к платформе цифрового рубля - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ будет поэтапно подключать все банки к платформе цифрового рубля
Банк России в 2024 году начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все банки, говорится в его проекте основных направлений единой государственной... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:16
2022-08-12T13:16
2022-08-12T13:16
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России в 2024 году начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все банки, говорится в его проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов."В 2024 году Банк России начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации, увеличит количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов", - сказано в документе.Также по мере готовности Федерального казначейства станут доступными платежи с использованием цифровых рублей как в пользу государства, так и от государства в пользу физических лиц и предприятий, предполагает регулятор.При этом отмечается, что уже в следующем году Банк России планирует приступить к экспериментам с расчетами "на реальных деньгах" между физическими лицами (С2С), а также физическими лицами и предприятиями (С2В, В2С).Кроме того, в 2023 году ограниченному кругу участников будет предоставлена возможность заключения и исполнения на платформе цифрового рубля смарт-контрактов, то есть сделок, автоматически исполняемых при наступлении заранее определенных сторонами условий, указывает ЦБ.
https://realty.ria.ru/20220622/sdelki-1797253095.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ будет поэтапно подключать все банки к платформе цифрового рубля
ЦБ в 2024 году начнет поэтапно подключать все банки к платформе цифрового рубля
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Банк России в 2024 году начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все банки, говорится
в его проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов.
"В 2024 году Банк России начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации, увеличит количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов", - сказано в документе.
Также по мере готовности Федерального казначейства станут доступными платежи с использованием цифровых рублей как в пользу государства, так и от государства в пользу физических лиц и предприятий, предполагает регулятор.
При этом отмечается, что уже в следующем году Банк России планирует приступить к экспериментам с расчетами "на реальных деньгах" между физическими лицами (С2С), а также физическими лицами и предприятиями (С2В, В2С).
Кроме того, в 2023 году ограниченному кругу участников будет предоставлена возможность заключения и исполнения на платформе цифрового рубля смарт-контрактов, то есть сделок, автоматически исполняемых при наступлении заранее определенных сторонами условий, указывает ЦБ
.