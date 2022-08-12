https://ria.ru/20220812/artilleriya-1809049280.html

В России создали новый комплекс управления артиллерией

В России создали новый комплекс управления артиллерией - РИА Новости, 12.08.2022

В России создали новый комплекс управления артиллерией

В РФ создан новый комплекс управления артиллерией "Планшет-М-ИР", который размещается в бронеавтомобиле "Атлет", предварительные испытания комплекса пройдут до... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T07:05

2022-08-12T07:05

2022-08-12T07:05

новое оружие россии

безопасность

технологии

ростех

высокоточные комплексы

вооруженные силы рф

форум "армия — 2022"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В РФ создан новый комплекс управления артиллерией "Планшет-М-ИР", который размещается в бронеавтомобиле "Атлет", предварительные испытания комплекса пройдут до конца года, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков."Планшет-М-ИР" — это инициативная разработка "Высокоточных комплексов" (входят в "Ростех") для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Она создана как более современное продолжение комплекса "Планшет-А", который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов", - рассказал Артяков."Планируем, что до конца года "Планшет-М-ИР" пройдет предварительные испытания", - уточнил он.Первый замглавы "Ростеха" также сообщил, что "Планшет-М-ИР" стал более мобильным - специалисты "Сигнала" разместили его в новом бронеавтомобиле "Атлет" разработки компании "ВПК". При этом управлять новым "Планшетом" можно как находясь в машине, так и вне ее."Планшет-М-ИР" может взаимодействовать со всеми беспилотниками, стоящими на вооружении ВС РФ. Тандем с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает контакт с вышестоящем командованием и сохранность информации."Также отмечу, что "Планшет-М-ИР" значительно расширил диапазон сопрягаемых технических средств. Он может оперативно обмениваться информацией в том числе с разведывательными РЛС", - сказал Артяков.Он пояснил, что цель таких систем – исключить человеческий фактор из процессов получения целеуказания и проведения расчетов до поражения цели, это ускоряет работу подразделений и повышает точность удара. "Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду "Огонь", - сказал первый замглавы "Ростеха".

https://ria.ru/20220812/istrebitel-1809047766.html

https://ria.ru/20220812/rakety-1809044575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, вооруженные силы рф, форум "армия — 2022"