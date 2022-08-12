https://ria.ru/20220812/arkhitektura-1809212905.html

Часовни и мавзолеи Введенского кладбища признаны памятниками архитектуры

Часовни и мавзолеи Введенского кладбища признаны памятниками архитектуры - РИА Новости, 12.08.2022

Часовни и мавзолеи Введенского кладбища признаны памятниками архитектуры

Часовни и мавзолеи Введенского кладбища Москвы постройки вошли в реестр объектов культурного наследия, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:32

2022-08-12T16:32

2022-08-12T16:32

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Часовни и мавзолеи Введенского кладбища Москвы постройки вошли в реестр объектов культурного наследия, сообщается на сайте мэра столицы."В реестр объектов культурного наследия включено девять построек, относящихся к XIX-началу XX века. Это ансамбль часовен и мавзолеев Введенского (Немецкого) кладбища, который имеет выдающуюся мемориальную значимость для истории Москвы и России. Теперь он находится под охраной государства", – говорится в сообщении.Часовни и мавзолеи отличаются редкими для московского некрополя художественными решениями."В создании часовен принимали участие известные архитекторы своего времени: Быковский, Кекушев, Амлонг. Все эти памятники приведут в порядок реставраторы", — приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.Статус объекта культурного наследия дает государственную охрану, строения нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не имеют права вести работы без согласования с городом.Посетителей Введенского кладбища всегда привлекает внушительная часовня на могиле Александра Демонси, построенная в начале прошлого века в западной части кладбища."Особого внимания также заслуживает мавзолей графини Елизаветы Федоровны Мусиной-Пушкиной (до замужества фон Вартенслебен). Он был возведен в 1830-е годы по заказу племянника и наследника покойной графини Ивана Петровича Мусина-Пушкина. Это белокаменная постройка в стиле ампир. Стены были выложены рустом (природный камень), с четырех сторон здание украсили двухколонные тосканские портики. До наших дней они сохранились лишь частично", — говорится в сообщении.Среди вошедших в число объектов культурного наследия названы также мавзолей княгини Марии Волконской (урожденной Геннесиен), построенный в 1850-е годы у главной аллеи, и мавзолей семьи Дельсаль, который исследователи относят к 1840–1850 годам. Объект расположен на одной из центральных аллей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, архитектура, москва