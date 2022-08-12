https://ria.ru/20220812/arkheologiya-1809135148.html

Археологи выпустят сборник с итогами работ на месте Чудова монастыря

Археологи выпустят сборник с итогами работ на месте Чудова монастыря - РИА Новости, 12.08.2022

Археологи выпустят сборник с итогами работ на месте Чудова монастыря

Российские археологи готовят к печати сборник результатов работ на месте бывшего Чудова монастыря на территории Московского Кремля, сообщил директор Института... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:18

2022-08-12T13:18

2022-08-12T16:34

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские археологи готовят к печати сборник результатов работ на месте бывшего Чудова монастыря на территории Московского Кремля, сообщил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров."Готовится к печати полная публикация материалов раскопок на месте Чудова монастыря. Эта книга должна выйти в конце этого года или в начале будущего", - сказал Макаров на пресс-конференции, приуроченной ко Дню археолога и прошедшей в пятницу в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По словам Макарова, в нынешнем году археологи не вели новые раскопки на территории Кремля, но готовы их продолжить, "если будет необходимость". Будут готовиться к публикации материалы работ в Большом Кремлевском сквере, добавил ученый.В июле 2014 года президентом РФ Владимиром Путиным по предложению общественности было принято решение о демонтаже 14-го корпуса Кремля. Это открыло уникальный для археологических исследований участок между Ивановской площадью и Спасской башней, где были обнаружены части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря. В мае 2016 года глава государства осмотрел археологические находки и поручил превратить эти объекты в два музейных "окна" на Ивановской площади.Тогда же было принято важнейшее решение о проведении раскопок в подвалах 14-го корпуса, где была вскрыта площадь в 500 квадратных метров. Там археологи обнаружили культурные отложения и остатки построек XII - начала XIII веков, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек XIV-XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. По мнению экспертов, некоторые из них связаны с древнейшим собором Чуда Архангела Михаила, построенным основателем Чудова монастыря митрополитом Алексием в 1365 году, а другая часть - со сменившим его собором 1501-1503 годов.Все находки также было решено сделать объектами музейного показа, в связи с чем президент летом 2016 года дал поручение о создании подземного музейного комплекса - Музея археологии Чудова монастыря.Выставочное пространство Музея археологии Чудова монастыря представляет собой многослойный археологический раскоп, перекрытый стеклянной плитой (полом), через которую можно видеть подлинную трехмерную модель исторического формирования территории Кремля - от следов железного века и домонгольской жилой застройки до некрополя Чудова монастыря и остатков его построек.Часть экспонатов, составляющих экспозиционный маршрут (фрагменты построек, саркофаги), оставлена внутри раскопа, под стеклянным полом, на тех отметках в общей стратиграфии, на которых они были найдены во время археологических работ, другие экспонируются в витринах кругового обзора и в специальных витринах, вмонтированных в стены. Уникальность создаваемого подземного пространства повлекла за собой необходимость нахождения нестандартных решений по сохранению самого раскопа - специалистами-геологами был найден особый состав для консервации почвы. В результате для сохранности почвы раскопа и всех демонстрируемых экспонатов в помещении постоянно поддерживается определенный температурно-влажностный режим.Институт археологии в мае 2019 года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Целью работ было изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат того сезона - открытие остатков здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI - XVII веков. Позднее по характеру кладок удалось выяснить, что на фундаменте частично разобранных Старых Приказов (XVI век) было построено здание Новых Приказов.В 2020 году археологи установили, что на месте будущего московского Кремля во времена железного века (вторая половина I тысячелетия до нашей эры – первые века нашей эры) было крупное поселение. Ученые отмечали, что новые находки не дают оснований для пересмотра времени возникновения исторической Москвы в середине XII века, но открывают ее предысторию. Кроме того, в 2020 году специалисты Института археологии обнаружили, вероятно, остатки здания Разрядного Приказа - государственного органа военного управления в XVI-XVII веках. Также были найдены различные предметы, в XIV-XVI веках принадлежавшие знати высокого ранга.

https://ria.ru/20220810/monomakh-1808548722.html

https://ria.ru/20220802/kulikovo_pole-1806469827.html

https://ria.ru/20220610/muzey-1794484206.html

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Пресс-конференция директора Института археологии РАН Николая Макарова Пресс-конференция директора Института археологии РАН Николая Макарова 2022-08-12T13:18 true PT84M26S

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