https://ria.ru/20220812/altay-1809140733.html

Алтаю помогут в реконструкции центра охраны материнства и детства

Алтаю помогут в реконструкции центра охраны материнства и детства - РИА Новости, 12.08.2022

Алтаю помогут в реконструкции центра охраны материнства и детства

Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство РФ поможет Алтайскому краю в реконструкции краевого центра охраны материнства и детства, в частности, его РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:35

2022-08-12T13:35

2022-08-12T13:35

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виктор томенко

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство РФ поможет Алтайскому краю в реконструкции краевого центра охраны материнства и детства, в частности, его инфекционного корпуса.С просьбой к главе правительства обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона подробно рассказал Мишустину, как идет строительство и реконструкция этого краевого клинического центра, в котором смогут получать специализированную медицинскую помощь около 5 тысяч детей. Он отметил, что на сегодняшний день детская хирургия "в крае отсутствует".Томенко добавил, что в новом центре такую помощь смогут ежегодно получать 950 -1000 малышей, которых в прежние годы пришлось бы отправлять в другие регионы РФ.Он отметил, что на территории клинического центра есть инфекционный корпус, который был построен в 1986 году и ни разу не проходил капитального ремонта. "В период двух последних ковидных лет на него легла особая нагрузка, и на сегодняшний день он очень нуждается в проведении капремонта. Обращаюсь к вам с просьбой оказать нам содействие. Проектно-сметная документация подготовлена", - сказал губернатор.Мишустин согласился. "Конечно, медицинские услуги для детей должны осуществляться комплексно. Думаю, что мы все это поддержим. Но, конечно, с участием региона", - заявил он.Премьер РФ пообещал дать поручение Минздраву России.

https://ria.ru/20220805/premiya-1807539292.html

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общество, здоровье - общество, виктор томенко, россия, алтайский край