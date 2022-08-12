Рейтинг@Mail.ru
Алтаю помогут в реконструкции центра охраны материнства и детства - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/altay-1809140733.html
Алтаю помогут в реконструкции центра охраны материнства и детства
Алтаю помогут в реконструкции центра охраны материнства и детства - РИА Новости, 12.08.2022
Алтаю помогут в реконструкции центра охраны материнства и детства
Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство РФ поможет Алтайскому краю в реконструкции краевого центра охраны материнства и детства, в частности, его РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:35
2022-08-12T13:35
общество
здоровье - общество
виктор томенко
россия
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1920x0_80_0_0_f27995726509f18d5ae46216006c687b.jpg
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство РФ поможет Алтайскому краю в реконструкции краевого центра охраны материнства и детства, в частности, его инфекционного корпуса.С просьбой к главе правительства обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона подробно рассказал Мишустину, как идет строительство и реконструкция этого краевого клинического центра, в котором смогут получать специализированную медицинскую помощь около 5 тысяч детей. Он отметил, что на сегодняшний день детская хирургия "в крае отсутствует".Томенко добавил, что в новом центре такую помощь смогут ежегодно получать 950 -1000 малышей, которых в прежние годы пришлось бы отправлять в другие регионы РФ.Он отметил, что на территории клинического центра есть инфекционный корпус, который был построен в 1986 году и ни разу не проходил капитального ремонта. "В период двух последних ковидных лет на него легла особая нагрузка, и на сегодняшний день он очень нуждается в проведении капремонта. Обращаюсь к вам с просьбой оказать нам содействие. Проектно-сметная документация подготовлена", - сказал губернатор.Мишустин согласился. "Конечно, медицинские услуги для детей должны осуществляться комплексно. Думаю, что мы все это поддержим. Но, конечно, с участием региона", - заявил он.Премьер РФ пообещал дать поручение Минздраву России.
https://ria.ru/20220805/premiya-1807539292.html
https://ria.ru/20220812/granty-1809096753.html
россия
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:33:5332:4032_1920x0_80_0_0_e0cacca685810667dabe3722006ccf20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, виктор томенко, россия, алтайский край
Общество, Здоровье - Общество, Виктор Томенко, Россия, Алтайский край
13:35 12.08.2022
 
Алтаю помогут в реконструкции центра охраны материнства и детства

Мишустин пообещал, что Алтаю помогут в реконструкции центра охраны материнства и детства

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Depositphotos / inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство РФ поможет Алтайскому краю в реконструкции краевого центра охраны материнства и детства, в частности, его инфекционного корпуса.
С просьбой к главе правительства обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона подробно рассказал Мишустину, как идет строительство и реконструкция этого краевого клинического центра, в котором смогут получать специализированную медицинскую помощь около 5 тысяч детей. Он отметил, что на сегодняшний день детская хирургия "в крае отсутствует".
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:28Алтайский край
На Алтае определили лауреатов премии губернатора в сфере промышленности
Томенко добавил, что в новом центре такую помощь смогут ежегодно получать 950 -1000 малышей, которых в прежние годы пришлось бы отправлять в другие регионы РФ.
Он отметил, что на территории клинического центра есть инфекционный корпус, который был построен в 1986 году и ни разу не проходил капитального ремонта. "В период двух последних ковидных лет на него легла особая нагрузка, и на сегодняшний день он очень нуждается в проведении капремонта. Обращаюсь к вам с просьбой оказать нам содействие. Проектно-сметная документация подготовлена", - сказал губернатор.
Мишустин согласился. "Конечно, медицинские услуги для детей должны осуществляться комплексно. Думаю, что мы все это поддержим. Но, конечно, с участием региона", - заявил он.
Премьер РФ пообещал дать поручение Минздраву России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
11:53Туризм
Мишустин рассказал о грантах для туристических проектов
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВиктор ТоменкоРоссияАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала