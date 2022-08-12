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В Запорожской области усилили группировку ПВО - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/aes-1809180295.html
В Запорожской области усилили группировку ПВО
В Запорожской области усилили группировку ПВО - РИА Новости, 12.08.2022
В Запорожской области усилили группировку ПВО
Группировка ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, усилена и укрупнена, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:24
2022-08-12T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Группировка ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, усилена и укрупнена, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил."Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена и благодаря этому, то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается", - сказал Рогов в эфире "Первого канала".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, украина, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:24 12.08.2022 (обновлено: 15:44 12.08.2022)
 
В Запорожской области усилили группировку ПВО

В Запорожской области усилили группировку ПВО вокруг атомной станции из-за обстрелов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Группировка ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, усилена и укрупнена, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил.
"Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена и благодаря этому, то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается", - сказал Рогов в эфире "Первого канала".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 11:56Специальная военная операция на Украине
Никто в Совбезе ООН не поддержал киевскую версию по ЗАЭС, заявил Полянский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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