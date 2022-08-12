15:24 12.08.2022 (обновлено: 15:44 12.08.2022)
В Запорожской области усилили группировку ПВО
В Запорожской области усилили группировку ПВО вокруг атомной станции из-за обстрелов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Группировка ПВО по защите Запорожской АЭС, на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, усилена и укрупнена, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявил, что территорию АЭС украинские войска обстреливали, в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Обстрел Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил.
"Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена и благодаря этому, то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается", - сказал Рогов в эфире "Первого канала".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.