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Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили
Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили - РИА Новости, 11.08.2022
Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили
Российский медиаменеджер и основатель портала Life.ru Арам Габрелянов считает, что арестованную по обвинению в вымогательстве журналистку Life Александру... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T01:14
2022-08-11T01:14
2022-08-11T01:14
москва
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служба безопасности украины
арам габрелянов
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российский медиаменеджер и основатель портала Life.ru Арам Габрелянов считает, что арестованную по обвинению в вымогательстве журналистку Life Александру Баязитову подставили.Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Ряд Telegram-каналов связал её арест с предположениями относительно получения денег от СБУ.Габрелянов думает, что пиарщицы, сотрудничавшие с Баязитовой, ее и подставили, и пообещал следить за темой этого дела.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, life.ru, служба безопасности украины, арам габрелянов, происшествия
Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили
Медиаменеджер Габрелянов: обвиняемую в вымогательстве журналистку Баязитову подставили