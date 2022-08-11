https://ria.ru/20220811/zhurnalistka-1808757663.html

Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили

Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили - РИА Новости, 11.08.2022

Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили

Российский медиаменеджер и основатель портала Life.ru Арам Габрелянов считает, что арестованную по обвинению в вымогательстве журналистку Life Александру... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T01:14

2022-08-11T01:14

2022-08-11T01:14

москва

life.ru

служба безопасности украины

арам габрелянов

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российский медиаменеджер и основатель портала Life.ru Арам Габрелянов считает, что арестованную по обвинению в вымогательстве журналистку Life Александру Баязитову подставили.Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Ряд Telegram-каналов связал её арест с предположениями относительно получения денег от СБУ.Габрелянов думает, что пиарщицы, сотрудничавшие с Баязитовой, ее и подставили, и пообещал следить за темой этого дела.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.

https://ria.ru/20220811/bayazitova-1808754477.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

москва, life.ru, служба безопасности украины, арам габрелянов, происшествия