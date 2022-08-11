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Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили - РИА Новости, 11.08.2022
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Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили
Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили - РИА Новости, 11.08.2022
Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили
Российский медиаменеджер и основатель портала Life.ru Арам Габрелянов считает, что арестованную по обвинению в вымогательстве журналистку Life Александру... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T01:14
2022-08-11T01:14
москва
life.ru
служба безопасности украины
арам габрелянов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российский медиаменеджер и основатель портала Life.ru Арам Габрелянов считает, что арестованную по обвинению в вымогательстве журналистку Life Александру Баязитову подставили.Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Ряд Telegram-каналов связал её арест с предположениями относительно получения денег от СБУ.Габрелянов думает, что пиарщицы, сотрудничавшие с Баязитовой, ее и подставили, и пообещал следить за темой этого дела.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
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москва, life.ru, служба безопасности украины, арам габрелянов, происшествия
01:14 11.08.2022
 
Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили

Медиаменеджер Габрелянов: обвиняемую в вымогательстве журналистку Баязитову подставили

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкАрам Габрелянов
Арам Габрелянов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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Арам Габрелянов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российский медиаменеджер и основатель портала Life.ru Арам Габрелянов считает, что арестованную по обвинению в вымогательстве журналистку Life Александру Баязитову подставили.
Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Ряд Telegram-каналов связал её арест с предположениями относительно получения денег от СБУ.
"По поводу Саши Баязитовой. Про связи ее с СБУ - это полный бред! Полнейший! Она честный и очень талантливый журналист! Уверен, Сашу очень грамотно подставили. Ей предложили написать текст. Она написала в Telegram-канал, который ей не принадлежит. Получила гонорар", - написал Габрелянов в Telegram-канале.
Габрелянов думает, что пиарщицы, сотрудничавшие с Баязитовой, ее и подставили, и пообещал следить за темой этого дела.
Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
00:12
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна
 
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