https://ria.ru/20220811/zhile-1808870681.html

Рязанская область ввела в этом году 446 тысяч квадратов жилья

Рязанская область ввела в этом году 446 тысяч квадратов жилья - РИА Новости, 11.08.2022

Рязанская область ввела в этом году 446 тысяч квадратов жилья

В Рязанской области введено 446 тысяч квадратных метров жилья, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года, сообщило правительство региона. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:56

2022-08-11T13:56

2022-08-11T13:56

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павел малков

рязанская область

россия

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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. В Рязанской области введено 446 тысяч квадратных метров жилья, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года, сообщило правительство региона.По данным пресс-службы правительства области, в регионе состоялась церемония вручения государственных и региональных наград."Ряд наград был приурочен ко Дню строителя. Лучшим работникам отрасли вручены почетные грамоты и благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, награды Рязанской области. Врио губернатора Павел Малков отметил высокое значение труда строителей, которые создают современную инфраструктуру в регионе. По области возводится свыше 40 объектов социальной инфраструктуры, больше половины из которых будут сданы в 2022 году. Кроме того, уже введено 446 тысяч квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем годом ранее за аналогичный период", - говорится в сообщении.Отмечается, что в число награжденных на церемонии вошли также врачи, работники образования и культуры, конструкторы, руководители предприятий, пожарные. В частности, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были вручены начальнику научно-исследовательского радиотехнического отдела – главному конструктору по опытно-конструкторской работе Рязанского конструкторского бюро "Глобус" Сергею Журину и профессору кафедры физвоспитания и здоровья Рязанского государственного медицинского университета Владимиру Прошлякову. Медали "За спасение погибавших" удостоена медицинская сестра-анестезист Областной клинической больницы имени Семашко Злата Бурова.Малков отметил, что награды получили представители разных сфер, но всех объединяет ответственность и преданность своему делу, высокий профессиональный уровень."Как говорят, не профессия выбирает человека, а человек – профессию. Вы свой выбор все уже сделали и по-настоящему нужны Рязанской области, людям, которые здесь живут. Вы все пользуетесь заслуженным уважением. Про каждого из вас можно сказать самые теплые слова. На таких людях, как вы, держится регион. Своим примером вы вдохновляете других", - цитирует слова врио губернатора его пресс-служба.

https://ria.ru/20220810/zavod-1808733579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, павел малков, рязанская область, россия