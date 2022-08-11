11:19 11.08.2022 (обновлено: 13:07 11.08.2022)
МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты
МИД заявил, что суда с украинским зерном идут не в нуждающиеся страны, а на Запад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пункты назначения судов, которые выходят с зерном из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заставляют сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом, заявил на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.
"К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность", — сказал дипломат.
Он напомнил, что подписанные в Стамбуле соглашения шли в пакете, но часть, касающаяся продвижения российского продовольствия и удобрений на мировой рынок, не выполняется.
По словам Нечаева, в Москве рассчитывают, что "все пакетные договоренности будут реализованы в полной мере и страны Запада создадут необходимые условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия".
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле два соглашения. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.