https://ria.ru/20220811/zerno-1808811520.html

МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты

МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты - РИА Новости, 11.08.2022

МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты

Пункты назначения судов, которые выходят с зерном из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заставляют сомневаться в искренности намерений Запада по... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:19

2022-08-11T11:19

2022-08-11T13:07

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пункты назначения судов, которые выходят с зерном из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заставляют сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом, заявил на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.Он напомнил, что подписанные в Стамбуле соглашения шли в пакете, но часть, касающаяся продвижения российского продовольствия и удобрений на мировой рынок, не выполняется.По словам Нечаева, в Москве рассчитывают, что "все пакетные договоренности будут реализованы в полной мере и страны Запада создадут необходимые условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия".Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле два соглашения. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220809/obyazannosti-1808200887.html

https://ria.ru/20220809/pole-1808355645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, россия, украина, оон