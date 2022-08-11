Рейтинг@Mail.ru
МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/zerno-1808811520.html
МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты
МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты - РИА Новости, 11.08.2022
МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты
Пункты назначения судов, которые выходят с зерном из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заставляют сомневаться в искренности намерений Запада по... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:19
2022-08-11T13:07
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
россия
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пункты назначения судов, которые выходят с зерном из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заставляют сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом, заявил на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.Он напомнил, что подписанные в Стамбуле соглашения шли в пакете, но часть, касающаяся продвижения российского продовольствия и удобрений на мировой рынок, не выполняется.По словам Нечаева, в Москве рассчитывают, что "все пакетные договоренности будут реализованы в полной мере и страны Запада создадут необходимые условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия".Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле два соглашения. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
https://ria.ru/20220809/obyazannosti-1808200887.html
https://ria.ru/20220809/pole-1808355645.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, россия, украина, оон
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика, Россия, Украина, ООН
11:19 11.08.2022 (обновлено: 13:07 11.08.2022)
 
МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты

МИД заявил, что суда с украинским зерном идут не в нуждающиеся страны, а на Запад

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пункты назначения судов, которые выходят с зерном из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заставляют сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом, заявил на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

"К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность", — сказал дипломат.

Он напомнил, что подписанные в Стамбуле соглашения шли в пакете, но часть, касающаяся продвижения российского продовольствия и удобрений на мировой рынок, не выполняется.
По словам Нечаева, в Москве рассчитывают, что "все пакетные договоренности будут реализованы в полной мере и страны Запада создадут необходимые условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия".
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 04:51
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле два соглашения. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 16:18Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭкономикаРоссияУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала