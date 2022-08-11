15:08 11.08.2022 (обновлено: 15:11 11.08.2022)
Зеленский потребовал у ЕС "значительной финансовой помощи" для Украины
Зеленский: Украине нужна значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок.
Зеленский 5 августа заявил, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Украине макрофинансовой помощи на 8 миллиардов евро. При этом ранее замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что рассмотрение вопроса о выделении Украине помощи блокирует Германия. Власти ФРГ отвергли эти обвинения.
Зеленский в четверг напомнил, что дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов. Кроме того, указал он, Украина срочно нуждается в восстановлении.
"Страна, которая блокирует финансирование для Украины, должна исправить срочно эту проблему… Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок", - сказал Зеленский во время выступления на конференции союзников Украины из стран Северной Европы. Он также снова отметил, что Киев нужно "еще больше поддерживать оружием и снарядами".
Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую поддержку на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро из этого пакета был затем официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС, первый транш был направлен стране 1 августа. Для перечисления этих средств ЕК были не нужны дополнительные гарантии стран, она могла сделать это в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.
Оставшаяся сумма в размере до 8 миллиардов евро из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не была официально предложена Еврокомиссией. Однако лишь после этого может быть запущен процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.
Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 миллиардов евро.