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Зеленский потребовал у ЕС "значительной финансовой помощи" для Украины - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808893638.html
Зеленский потребовал у ЕС "значительной финансовой помощи" для Украины
Зеленский потребовал у ЕС "значительной финансовой помощи" для Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Зеленский потребовал у ЕС "значительной финансовой помощи" для Украины
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:08
2022-08-11T15:11
в мире
валдис домбровскис
украина
германия
киев
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок.Зеленский 5 августа заявил, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Украине макрофинансовой помощи на 8 миллиардов евро. При этом ранее замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что рассмотрение вопроса о выделении Украине помощи блокирует Германия. Власти ФРГ отвергли эти обвинения.Зеленский в четверг напомнил, что дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов. Кроме того, указал он, Украина срочно нуждается в восстановлении."Страна, которая блокирует финансирование для Украины, должна исправить срочно эту проблему… Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок", - сказал Зеленский во время выступления на конференции союзников Украины из стран Северной Европы. Он также снова отметил, что Киев нужно "еще больше поддерживать оружием и снарядами".Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую поддержку на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро из этого пакета был затем официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС, первый транш был направлен стране 1 августа. Для перечисления этих средств ЕК были не нужны дополнительные гарантии стран, она могла сделать это в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.Оставшаяся сумма в размере до 8 миллиардов евро из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не была официально предложена Еврокомиссией. Однако лишь после этого может быть запущен процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 миллиардов евро.
https://ria.ru/20220808/pomosch-1808158998.html
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в мире, валдис домбровскис, украина, германия, киев, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, владимир зеленский
В мире, Валдис Домбровскис, Украина, Германия, Киев, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
15:08 11.08.2022 (обновлено: 15:11 11.08.2022)
 
Зеленский потребовал у ЕС "значительной финансовой помощи" для Украины

Зеленский: Украине нужна значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок.
Зеленский 5 августа заявил, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Украине макрофинансовой помощи на 8 миллиардов евро. При этом ранее замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что рассмотрение вопроса о выделении Украине помощи блокирует Германия. Власти ФРГ отвергли эти обвинения.
Зеленский в четверг напомнил, что дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов. Кроме того, указал он, Украина срочно нуждается в восстановлении.
"Страна, которая блокирует финансирование для Украины, должна исправить срочно эту проблему… Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок", - сказал Зеленский во время выступления на конференции союзников Украины из стран Северной Европы. Он также снова отметил, что Киев нужно "еще больше поддерживать оружием и снарядами".
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8 августа, 19:40
США предоставят Украине еще четыре с половиной миллиарда долларов помощи
Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую поддержку на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро из этого пакета был затем официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС, первый транш был направлен стране 1 августа. Для перечисления этих средств ЕК были не нужны дополнительные гарантии стран, она могла сделать это в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.
Оставшаяся сумма в размере до 8 миллиардов евро из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не была официально предложена Еврокомиссией. Однако лишь после этого может быть запущен процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.
Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 миллиардов евро.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалдис ДомбровскисУкраинаГерманияКиевЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламентВладимир Зеленский
 
 
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