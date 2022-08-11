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Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/zaytsevo-1808768836.html
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска выпустили по поселку Зайцево три ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные минами ПФМ "Лепесток", сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T07:57
2022-08-11T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
украина
оон
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Зайцево три ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные минами ПФМ "Лепесток", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Зайцево: выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 07.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 07.40 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220810/utechka-1808748694.html
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зайцево
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в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, ООН
07:57 11.08.2022 (обновлено: 08:34 11.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Зайцево

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Зайцево три ракеты, оснащенные минами "Лепесток"

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное после ударов ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Зайцево три ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные минами ПФМ "Лепесток", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Зайцево: выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 07.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 07.40 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
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Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаООН
 
 
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