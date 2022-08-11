07:57 11.08.2022 (обновлено: 08:34 11.08.2022)
Украинские войска обстреляли Зайцево
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Зайцево три ракеты, оснащенные минами "Лепесток"
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Зайцево три ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные минами ПФМ "Лепесток", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Зайцево: выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 07.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 07.40 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.