https://ria.ru/20220811/zaytsevo-1808768836.html

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска выпустили по поселку Зайцево три ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные минами ПФМ "Лепесток", сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T07:57

2022-08-11T07:57

2022-08-11T08:34

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Зайцево три ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные минами ПФМ "Лепесток", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Зайцево: выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 07.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 07.40 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220810/utechka-1808748694.html

https://ria.ru/20220811/donbass-1808771149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, оон