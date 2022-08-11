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В Бейруте захвативший заложников в банке вкладчик отказался от выкупа
В Бейруте захвативший заложников в банке вкладчик отказался от выкупа - РИА Новости, 11.08.2022
В Бейруте захвативший заложников в банке вкладчик отказался от выкупа
Захвативший заложников в банке в центре Бейрута вооруженный вкладчик Бассем Хусейн отказался от предложения банка выдать десять тысяч долларов с его вклада... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:24
2022-08-11T16:24
2022-08-11T16:24
в мире
бейрут
красный полумесяц
ливан
происшествия
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ДОХА, 11 авг - РИА Новости. Захвативший заложников в банке в центре Бейрута вооруженный вкладчик Бассем Хусейн отказался от предложения банка выдать десять тысяч долларов с его вклада вместо требуемой им суммы в 200 тысяч долларов, сообщил ливанский телеканал со ссылкой на переговорщика от властей.В четверг один из вкладчиков банка после отказа сотрудников выдать деньги с его вклада вытащил огнестрельное оружие, забаррикадировал двери в финансовое учреждение и облил себя бензином, угрожая поджечь. Он выкрикивал, что деньги ему нужны на лечение родственника. Позднее вкладчик выпустил из здания банка одного из заложников - пожилого человека.Как передает телеканал, возле отделения банка в центре Бейрута собрались люди с плакатами в поддержку действий отчаявшегося вкладчика, обвиняя банки в удержании их денег. К месту происшествия подтянулись и родные удерживаемых сотрудников.Здание банка окружено силами безопасности, неподалеку также дежурит машина скорой помощи организации Красного полумесяца Ливана.С 2019 года банковская система Ливана переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже курса на "черном рынке".
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в мире, бейрут, красный полумесяц, ливан, происшествия
В мире, Бейрут, Красный полумесяц, Ливан, Происшествия
В Бейруте захвативший заложников в банке вкладчик отказался от выкупа
В Бейруте захвативший заложников в банке вкладчик отказался от десяти тысяч долларов
ДОХА, 11 авг - РИА Новости. Захвативший заложников в банке в центре Бейрута вооруженный вкладчик Бассем Хусейн отказался от предложения банка выдать десять тысяч долларов с его вклада вместо требуемой им суммы в 200 тысяч долларов, сообщил ливанский телеканал со ссылкой на переговорщика от властей.
В четверг один из вкладчиков банка после отказа сотрудников выдать деньги с его вклада вытащил огнестрельное оружие, забаррикадировал двери в финансовое учреждение и облил себя бензином, угрожая поджечь. Он выкрикивал, что деньги ему нужны на лечение родственника. Позднее вкладчик выпустил из здания банка одного из заложников - пожилого человека.
Как передает телеканал, возле отделения банка в центре Бейрута
собрались люди с плакатами в поддержку действий отчаявшегося вкладчика, обвиняя банки в удержании их денег. К месту происшествия подтянулись и родные удерживаемых сотрудников.
Здание банка окружено силами безопасности, неподалеку также дежурит машина скорой помощи организации Красного полумесяца Ливана
.
С 2019 года банковская система Ливана переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже курса на "черном рынке".