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Захарова прокомментировала идею использовать в Европе сточные воды - РИА Новости, 11.08.2022
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Захарова прокомментировала идею использовать в Европе сточные воды
Захарова прокомментировала идею использовать в Европе сточные воды - РИА Новости, 11.08.2022
Захарова прокомментировала идею использовать в Европе сточные воды
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение использовать сточные вод в Европе, заявила, что это "новая высота для ценителей... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:45
2022-08-11T23:45
в мире
европа
россия
еврокомиссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение использовать сточные вод в Европе, заявила, что это "новая высота для ценителей извращений".Ранее, в Twitter ЕК было опубликовано сообщение, что почти половина Евросоюза находится под влиянием засухи. При этом ключевым методом решения проблемы нехватки воды ЕК допустила ее повторное использование из городских очистных сооружений."Пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, - это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз - уже стали", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Представитель МИД РФ также добавила, что Европа не замечает проблем реальных и тратит все, что есть, на поддержание огня конфликта на своем же континенте.
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в мире, европа, россия, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Европа, Россия, Еврокомиссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
23:45 11.08.2022
 
Захарова прокомментировала идею использовать в Европе сточные воды

Захарова об использовании сточных вод в Европе: новая высота для ценителей извращений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение использовать сточные вод в Европе, заявила, что это "новая высота для ценителей извращений".
Ранее, в Twitter ЕК было опубликовано сообщение, что почти половина Евросоюза находится под влиянием засухи. При этом ключевым методом решения проблемы нехватки воды ЕК допустила ее повторное использование из городских очистных сооружений.
"Пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, - это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз - уже стали", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель МИД РФ также добавила, что Европа не замечает проблем реальных и тратит все, что есть, на поддержание огня конфликта на своем же континенте.
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В миреЕвропаРоссияЕврокомиссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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