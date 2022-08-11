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ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части
ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части - РИА Новости, 11.08.2022
ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части
Здание пожарной части, расположенной рядом с Запорожской АЭС, получило сильные повреждения в результате украинского удара, сообщил представитель администрации... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:25
2022-08-11T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
украина
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Здание пожарной части, расположенной рядом с Запорожской АЭС, получило сильные повреждения в результате украинского удара, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Ранее Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет. По его словам, при обстрелах Киева Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская"."Здание МЧС получило сильные повреждения. Всего в район части прилетело пять ракет", - написал он в своем Telegram-канале.
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в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, Украина
18:25 11.08.2022 (обновлено: 18:31 11.08.2022)
 
ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части

ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части, расположенной поблизости

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская атомная электростанция, Энергодар
Запорожская атомная электростанция, Энергодар - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская атомная электростанция, Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Здание пожарной части, расположенной рядом с Запорожской АЭС, получило сильные повреждения в результате украинского удара, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.
Ранее Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет. По его словам, при обстрелах Киева Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская".
"Здание МЧС получило сильные повреждения. Всего в район части прилетело пять ракет", - написал он в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодарУкраина
 
 
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