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ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части

ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части - РИА Новости, 11.08.2022

ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части

Здание пожарной части, расположенной рядом с Запорожской АЭС, получило сильные повреждения в результате украинского удара, сообщил представитель администрации... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:25

2022-08-11T18:25

2022-08-11T18:31

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Здание пожарной части, расположенной рядом с Запорожской АЭС, получило сильные повреждения в результате украинского удара, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Ранее Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет. По его словам, при обстрелах Киева Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская"."Здание МЧС получило сильные повреждения. Всего в район части прилетело пять ракет", - написал он в своем Telegram-канале.

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в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, украина