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ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части
ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части - РИА Новости, 11.08.2022
ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части
Здание пожарной части, расположенной рядом с Запорожской АЭС, получило сильные повреждения в результате украинского удара, сообщил представитель администрации... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:25
2022-08-11T18:25
2022-08-11T18:31
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Здание пожарной части, расположенной рядом с Запорожской АЭС, получило сильные повреждения в результате украинского удара, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Ранее Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет. По его словам, при обстрелах Киева Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская"."Здание МЧС получило сильные повреждения. Всего в район части прилетело пять ракет", - написал он в своем Telegram-канале.
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18:25 11.08.2022 (обновлено: 18:31 11.08.2022)
ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части
ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части, расположенной поблизости