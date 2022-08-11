https://ria.ru/20220811/vzyatka-1808793934.html

В Омске женщина хотела подставить начальника РОВД, отказавшегося от взятки

В Омске женщина хотела подставить начальника РОВД, отказавшегося от взятки - РИА Новости, 11.08.2022

В Омске женщина хотела подставить начальника РОВД, отказавшегося от взятки

Жительница Омской области попыталась дать взятку начальнику РОВД, а после того, как он отказался, она сама перевела ему на счет 15 тысяч рублей, рассказали... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:05

2022-08-11T10:05

2022-08-11T10:05

происшествия

омская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ОМСК, 11 авг - РИА Новости. Жительница Омской области попыталась дать взятку начальнику РОВД, а после того, как он отказался, она сама перевела ему на счет 15 тысяч рублей, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры в четверг.Выяснилось, что 29 декабря 2021 года в магазине в селе Антоновка, в котором работала 44-летняя женщина, полицейские изъяли алкоголь и табачную продукцию без специальной маркировки. Женщина продавала ее втайне от владельца магазина. Пытаясь замять ситуацию, она решила прийти в отделение полиции по Нижнеомскому району, чтобы "договориться"."Находясь в служебном кабинете начальника отдела полиции, она предложила ему денежное вознаграждение за сокрытие факта... Начальник отказался принять деньги, после чего женщина покинула служебный кабинет и при помощи мобильного телефона перевела на его счет взятку в 15 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе.Полицейский сразу сообщил в дежурную часть о взятке, и на продавщицу возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в покушении на дачу взятки. За продажу немаркированных алкоголя и табака ей назначили штраф в 4 тысячи рублей, а изъятая продукция была уничтожена.Пятнадцать тысяч рублей, которые она перевела полицейскому, сняты со счета и приобщены к материалам дела в качестве доказательств. Уголовное дело рассмотрит Нижнеомский районный суд Омской области.

https://ria.ru/20220810/moshenniki-1808520504.html

https://ria.ru/20220530/izyatie-1791792658.html

омская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)