https://ria.ru/20220811/vzyatka-1808793934.html
В Омске женщина хотела подставить начальника РОВД, отказавшегося от взятки
В Омске женщина хотела подставить начальника РОВД, отказавшегося от взятки - РИА Новости, 11.08.2022
В Омске женщина хотела подставить начальника РОВД, отказавшегося от взятки
Жительница Омской области попыталась дать взятку начальнику РОВД, а после того, как он отказался, она сама перевела ему на счет 15 тысяч рублей, рассказали... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:05
2022-08-11T10:05
2022-08-11T10:05
происшествия
омская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ОМСК, 11 авг - РИА Новости. Жительница Омской области попыталась дать взятку начальнику РОВД, а после того, как он отказался, она сама перевела ему на счет 15 тысяч рублей, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры в четверг.Выяснилось, что 29 декабря 2021 года в магазине в селе Антоновка, в котором работала 44-летняя женщина, полицейские изъяли алкоголь и табачную продукцию без специальной маркировки. Женщина продавала ее втайне от владельца магазина. Пытаясь замять ситуацию, она решила прийти в отделение полиции по Нижнеомскому району, чтобы "договориться"."Находясь в служебном кабинете начальника отдела полиции, она предложила ему денежное вознаграждение за сокрытие факта... Начальник отказался принять деньги, после чего женщина покинула служебный кабинет и при помощи мобильного телефона перевела на его счет взятку в 15 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе.Полицейский сразу сообщил в дежурную часть о взятке, и на продавщицу возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в покушении на дачу взятки. За продажу немаркированных алкоголя и табака ей назначили штраф в 4 тысячи рублей, а изъятая продукция была уничтожена.Пятнадцать тысяч рублей, которые она перевела полицейскому, сняты со счета и приобщены к материалам дела в качестве доказательств. Уголовное дело рассмотрит Нижнеомский районный суд Омской области.
https://ria.ru/20220810/moshenniki-1808520504.html
https://ria.ru/20220530/izyatie-1791792658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Омске женщина хотела подставить начальника РОВД, отказавшегося от взятки
Жительница Омской области перевела деньги начальнику РОВД, отказавшемуся от взятки