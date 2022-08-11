https://ria.ru/20220811/vzvody-1808848526.html

ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР

ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022

ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:54

2022-08-11T12:54

2022-08-11T12:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода орудий "Акация" в ДНР, сообщили в четверг Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808583972.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф