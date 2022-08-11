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ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР
ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:54
2022-08-11T12:54
2022-08-11T12:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода орудий "Акация" в ДНР, сообщили в четверг Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808583972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
12:54 11.08.2022 (обновлено: 12:55 11.08.2022)
ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР
Минобороны: ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР