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ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР
ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:54
2022-08-11T12:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода орудий "Акация" в ДНР, сообщили в четверг Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
12:54 11.08.2022 (обновлено: 12:55 11.08.2022)
 
ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР

Минобороны: ВС России подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" ВС России
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация ВС России - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода орудий "Акация" в ДНР, сообщили в четверг Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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