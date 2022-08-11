Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее "плана Маршалла" - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/vosstanovlenie-1808877052.html
Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее "плана Маршалла"
Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее "плана Маршалла" - РИА Новости, 11.08.2022
Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее "плана Маршалла"
Восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:16
2022-08-11T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
сергей лавров
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
БЕРЛИН, 11 авг – РИА Новости. Восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев, заявил на большой летней пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц."Заключение мира возможен только тот, который сочтет для себя правильным Украина… Только украинский президент, правительство, парламент, украинский народ может сказать: это решение, которое мы считаем правильным. Исходя из этого, принудительный мир не сработает… Это очевидно, с моей точки зрения. И поэтому существует большая необходимость, чтобы мы продолжили поддерживать Украину финансово и военным путем, поставками вооружений, как мы до сих пор это делали. И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления – инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды", - сказал Шольц, добавив, что "это огромная задача, которая очень обтекаемо описывается как "план Маршалла", это больше".Ранее Шольц сам говорил о том, что для восстановления Украины потребуется новый "план Маршалла", об этом канцлер заявил по итогам саммита G7, который прошел в июне в Баварии. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС. "Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 7 августа, в ходе конфликта погибли около 5,4 тысячи и получили ранения свыше 7,4 тысячи мирных жителей. При этом в МИД РФ отмечали, что заявления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по Украине "далеки от стандартов объективности и беспристрастности", а она сама "пока не способна самостоятельно и взвешенно осмыслить ситуацию", опираясь в том числе на доказательства, предоставляемые Россией.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html
https://ria.ru/20220811/vizit-1808861814.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, сергей лавров, евросоюз, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Евросоюз, G7
14:16 11.08.2022 (обновлено: 14:25 11.08.2022)
 
Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее "плана Маршалла"

Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды и будет масштабнее "плана Маршалла"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаги Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 авг – РИА Новости. Восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев, заявил на большой летней пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Заключение мира возможен только тот, который сочтет для себя правильным Украина… Только украинский президент, правительство, парламент, украинский народ может сказать: это решение, которое мы считаем правильным. Исходя из этого, принудительный мир не сработает… Это очевидно, с моей точки зрения. И поэтому существует большая необходимость, чтобы мы продолжили поддерживать Украину финансово и военным путем, поставками вооружений, как мы до сих пор это делали. И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления – инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды", - сказал Шольц, добавив, что "это огромная задача, которая очень обтекаемо описывается как "план Маршалла", это больше".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:00
Новые жертвы на глобальном "зеленом" алтаре — коровы и украинцы
Ранее Шольц сам говорил о том, что для восстановления Украины потребуется новый "план Маршалла", об этом канцлер заявил по итогам саммита G7, который прошел в июне в Баварии. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС. "Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Девушка в маске в цвет флага Украины во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 08:00
Украина не поможет, Западу придется спасаться по-другому
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 7 августа, в ходе конфликта погибли около 5,4 тысячи и получили ранения свыше 7,4 тысячи мирных жителей. При этом в МИД РФ отмечали, что заявления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по Украине "далеки от стандартов объективности и беспристрастности", а она сама "пока не способна самостоятельно и взвешенно осмыслить ситуацию", опираясь в том числе на доказательства, предоставляемые Россией.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
13:31
Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассСергей ЛавровЕвросоюзG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала