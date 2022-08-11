https://ria.ru/20220811/vosstanovlenie-1808877052.html

Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее "плана Маршалла"

Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее "плана Маршалла" - РИА Новости, 11.08.2022

Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее "плана Маршалла"

Восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:16

2022-08-11T14:16

2022-08-11T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

сергей лавров

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

БЕРЛИН, 11 авг – РИА Новости. Восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев, заявил на большой летней пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц."Заключение мира возможен только тот, который сочтет для себя правильным Украина… Только украинский президент, правительство, парламент, украинский народ может сказать: это решение, которое мы считаем правильным. Исходя из этого, принудительный мир не сработает… Это очевидно, с моей точки зрения. И поэтому существует большая необходимость, чтобы мы продолжили поддерживать Украину финансово и военным путем, поставками вооружений, как мы до сих пор это делали. И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления – инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды", - сказал Шольц, добавив, что "это огромная задача, которая очень обтекаемо описывается как "план Маршалла", это больше".Ранее Шольц сам говорил о том, что для восстановления Украины потребуется новый "план Маршалла", об этом канцлер заявил по итогам саммита G7, который прошел в июне в Баварии. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС. "Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 7 августа, в ходе конфликта погибли около 5,4 тысячи и получили ранения свыше 7,4 тысячи мирных жителей. При этом в МИД РФ отмечали, что заявления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по Украине "далеки от стандартов объективности и беспристрастности", а она сама "пока не способна самостоятельно и взвешенно осмыслить ситуацию", опираясь в том числе на доказательства, предоставляемые Россией.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html

https://ria.ru/20220811/vizit-1808861814.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, сергей лавров, евросоюз, g7