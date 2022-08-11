https://ria.ru/20220811/vizy-1808968843.html

Лидер "Новых людей" предложил упростить визовый режим с Западом

Лидер "Новых людей" предложил упростить визовый режим с Западом - РИА Новости, 11.08.2022

Лидер "Новых людей" предложил упростить визовый режим с Западом

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев в ответ на угрозы запретить въезд россиян в ряд стран призвал не отвечать хамством на хамство, и упростить или отменить... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:45

2022-08-11T18:45

2022-08-11T18:45

россия

евросоюз

в мире

госдума рф

партия "новые люди"

алексей нечаев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев в ответ на угрозы запретить въезд россиян в ряд стран призвал не отвечать хамством на хамство, и упростить или отменить визовый режим с Западом.Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в четверг сказал, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Исключениями станут сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, те, кто занимается международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Возможен будет въезд по гуманитарным соображениям, также границу не закроют для близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии."Отвечать на хамство нужно. Но только не ответным хамством. Мы должны быть выше и мудрее бессильной злобы и отвечать асимметрично, нестандартно. Не переименовывать Киевский вокзал и не закрывать страну, а наоборот упростить визовый режим с коллективным Западом или вообще отменить", - написал Нечаев в своем telegram-канале.Он отметил, что противостояние идет с западными элитами, а не простым гражданам. "Пусть приезжают – любуются природой, тратят деньги, общаются с людьми и понимают, что Россия – открытая и гостеприимная страна. Такая народная дипломатия уже сработала на ЧМ-2018, когда иностранные болельщики убедились: пропагандистские страшилки о России не стоят выеденного яйца", - добавил политик.По его словам, сильные страны могут позволить себе быть великодушными, в то время, как "слабые впадают в истерики", открытые же границы поддержат туризм, поднимут международную репутацию и помогут продвинуть позицию РФ в мире – через людей, на низовом уровне. "Западу будет нечем крыть. Не запрещать же людям выезд в Россию? Если до этого дойдет, люди сами сделают правильные выводы в нашу пользу", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220811/estoniya-1808886032.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, госдума рф, партия "новые люди", алексей нечаев, санкции в отношении россии