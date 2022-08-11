Трасс заявила, что Британия должна помешать Ирану получить ядерное оружие
Глава МИД Британии Трасс: Лондон должен остановить создание Тегераном ядерного оружия
© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что Британия должна остановить создание Ираном ядерного оружия.
"Мы должны помешать Ирану получить ядерное оружие. Это крайне, крайне очевидно", - сказала она в интервью газете Jewish Chronicle.
Однако Трасс отказалась отвечать на вопрос о том, поддержит ли она военные действия против Ирана, если выяснится, что он находится на этапе создания функциональной ядерной бомбы, пишет газета.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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