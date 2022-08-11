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Трасс заявила, что Британия должна помешать Ирану получить ядерное оружие - РИА Новости, 11.08.2022
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Трасс заявила, что Британия должна помешать Ирану получить ядерное оружие
Трасс заявила, что Британия должна помешать Ирану получить ядерное оружие - РИА Новости, 11.08.2022
Трасс заявила, что Британия должна помешать Ирану получить ядерное оружие
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что Британия должна остановить создание Ираном ядерного оружия. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:45
2022-08-11T17:45
в мире
дональд трамп
нед прайс
тегеран (город)
сша
иран
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что Британия должна остановить создание Ираном ядерного оружия."Мы должны помешать Ирану получить ядерное оружие. Это крайне, крайне очевидно", - сказала она в интервью газете Jewish Chronicle.Однако Трасс отказалась отвечать на вопрос о том, поддержит ли она военные действия против Ирана, если выяснится, что он находится на этапе создания функциональной ядерной бомбы, пишет газета.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://radiosputnik.ria.ru/20220805/sblizhenie-1807652594.html
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в мире, дональд трамп, нед прайс, тегеран (город), сша, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Дональд Трамп, Нед Прайс, Тегеран (город), США, Иран, МИД Ирана, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
17:45 11.08.2022
 
Трасс заявила, что Британия должна помешать Ирану получить ядерное оружие

Глава МИД Британии Трасс: Лондон должен остановить создание Тегераном ядерного оружия

© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что Британия должна остановить создание Ираном ядерного оружия.
"Мы должны помешать Ирану получить ядерное оружие. Это крайне, крайне очевидно", - сказала она в интервью газете Jewish Chronicle.
Однако Трасс отказалась отвечать на вопрос о том, поддержит ли она военные действия против Ирана, если выяснится, что он находится на этапе создания функциональной ядерной бомбы, пишет газета.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 21:01В мире
Express: Британию напугало космическое сближение России и Ирана
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:57
Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД, заявил Лавров
 
В миреДональд ТрампНед ПрайсТегеран (город)СШАИранМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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