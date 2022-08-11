https://ria.ru/20220811/velikobritaniya-1808950844.html

Трасс заявила, что Британия должна помешать Ирану получить ядерное оружие

Трасс заявила, что Британия должна помешать Ирану получить ядерное оружие - РИА Новости, 11.08.2022

Трасс заявила, что Британия должна помешать Ирану получить ядерное оружие

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что Британия должна остановить создание Ираном ядерного оружия. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:45

2022-08-11T17:45

2022-08-11T17:45

в мире

дональд трамп

нед прайс

тегеран (город)

сша

иран

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773897781_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_0f09aaea91a1fe98ff4d37f6246a7004.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что Британия должна остановить создание Ираном ядерного оружия."Мы должны помешать Ирану получить ядерное оружие. Это крайне, крайне очевидно", - сказала она в интервью газете Jewish Chronicle.Однако Трасс отказалась отвечать на вопрос о том, поддержит ли она военные действия против Ирана, если выяснится, что он находится на этапе создания функциональной ядерной бомбы, пишет газета.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/sblizhenie-1807652594.html

https://ria.ru/20220805/iran-1807396613.html

тегеран (город)

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, нед прайс, тегеран (город), сша, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)