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В Лондоне задержали палача ИГ* - РИА Новости, 11.08.2022
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В Лондоне задержали палача ИГ*
В Лондоне задержали палача ИГ* - РИА Новости, 11.08.2022
В Лондоне задержали палача ИГ*
Член группы палачей, известной как "Битлз" и состоявшей из боевиков ИГ*, Эйн Лесли Дэвис был задержан в Лондоне по обвинению в терроризме, сообщила в четверг... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:06
2022-08-11T10:06
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Член группы палачей, известной как "Битлз" и состоявшей из боевиков ИГ*, Эйн Лесли Дэвис был задержан в Лондоне по обвинению в терроризме, сообщила в четверг полиция Лондона."Эйна Лесли Дэвиса… обвинили в нарушении статей 15, 17 и 57 закона о терроризме от 2000 года", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.Дэвис находится под стражей и предстанет перед судом в четверг 11 августа, говорится в сообщении.Его задержали накануне в одном из лондонских аэропортов, после того как он прибыл в страну из Турции, где его несколько лет назад также осудили по обвинениям в терроризме.Группа из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главарь "Битлз" Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один палач британец Александа Коти на суде в США признал себя виновным в причастности к убийствам американцев и других заложников из западных стран. Помимо него в США судили аш-Шафи эш-Шейха - еще одного участника "четверки".* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20220809/terrorizm-1808447869.html
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в мире, мохаммед эмвази, сша, турция, сирия, великобритания
В мире, Мохаммед Эмвази, США, Турция, Сирия, Великобритания
10:06 11.08.2022
 
В Лондоне задержали палача ИГ*

В Лондоне по обвинению в терроризме задержали палача ИГ* из группы боевиков "Битлз"

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции в Лондоне
Сотрудники полиции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Член группы палачей, известной как "Битлз" и состоявшей из боевиков ИГ*, Эйн Лесли Дэвис был задержан в Лондоне по обвинению в терроризме, сообщила в четверг полиция Лондона.
"Эйна Лесли Дэвиса… обвинили в нарушении статей 15, 17 и 57 закона о терроризме от 2000 года", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.
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Дэвис находится под стражей и предстанет перед судом в четверг 11 августа, говорится в сообщении.
Его задержали накануне в одном из лондонских аэропортов, после того как он прибыл в страну из Турции, где его несколько лет назад также осудили по обвинениям в терроризме.
Группа из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главарь "Битлз" Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один палач британец Александа Коти на суде в США признал себя виновным в причастности к убийствам американцев и других заложников из западных стран. Помимо него в США судили аш-Шафи эш-Шейха - еще одного участника "четверки".
* Террористическая организация, запрещена в России
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