В Лондоне задержали палача ИГ*
В Лондоне по обвинению в терроризме задержали палача ИГ* из группы боевиков "Битлз"
© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции в Лондоне
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Член группы палачей, известной как "Битлз" и состоявшей из боевиков ИГ*, Эйн Лесли Дэвис был задержан в Лондоне по обвинению в терроризме, сообщила в четверг полиция Лондона.
"Эйна Лесли Дэвиса… обвинили в нарушении статей 15, 17 и 57 закона о терроризме от 2000 года", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.
9 августа, 21:09В ООН предупредили о планах ИГ* использовать конфликт на Украине
Дэвис находится под стражей и предстанет перед судом в четверг 11 августа, говорится в сообщении.
Его задержали накануне в одном из лондонских аэропортов, после того как он прибыл в страну из Турции, где его несколько лет назад также осудили по обвинениям в терроризме.
Группа из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главарь "Битлз" Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один палач британец Александа Коти на суде в США признал себя виновным в причастности к убийствам американцев и других заложников из западных стран. Помимо него в США судили аш-Шафи эш-Шейха - еще одного участника "четверки".
* Террористическая организация, запрещена в России