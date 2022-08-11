https://ria.ru/20220811/velikobritaniya-1808794429.html

В Лондоне задержали палача ИГ*

В Лондоне задержали палача ИГ* - РИА Новости, 11.08.2022

В Лондоне задержали палача ИГ*

Член группы палачей, известной как "Битлз" и состоявшей из боевиков ИГ*, Эйн Лесли Дэвис был задержан в Лондоне по обвинению в терроризме, сообщила в четверг... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:06

2022-08-11T10:06

2022-08-11T10:06

в мире

мохаммед эмвази

сша

турция

сирия

великобритания

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Член группы палачей, известной как "Битлз" и состоявшей из боевиков ИГ*, Эйн Лесли Дэвис был задержан в Лондоне по обвинению в терроризме, сообщила в четверг полиция Лондона."Эйна Лесли Дэвиса… обвинили в нарушении статей 15, 17 и 57 закона о терроризме от 2000 года", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.Дэвис находится под стражей и предстанет перед судом в четверг 11 августа, говорится в сообщении.Его задержали накануне в одном из лондонских аэропортов, после того как он прибыл в страну из Турции, где его несколько лет назад также осудили по обвинениям в терроризме.Группа из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главарь "Битлз" Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один палач британец Александа Коти на суде в США признал себя виновным в причастности к убийствам американцев и других заложников из западных стран. Помимо него в США судили аш-Шафи эш-Шейха - еще одного участника "четверки".* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220809/terrorizm-1808447869.html

https://ria.ru/20220728/afganistan-1805518572.html

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турция

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великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммед эмвази, сша, турция, сирия, великобритания