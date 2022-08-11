https://ria.ru/20220811/valyuta-1808997311.html
Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля - РИА Новости, 11.08.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля
Рубль по итогам торгов четверга не изменился по отношению к доллару и остался на уровне 60,67 рубля, но укрепился к евро до 62,61 рубля, следует из данных... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:23
2022-08-11T19:23
2022-08-11T19:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
валюта
доллар
евро
рубль
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/92/1363279201_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d3d97912d61bef531526845a835b60ef.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга не изменился по отношению к доллару и остался на уровне 60,67 рубля, но укрепился к евро до 62,61 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) остался на уровне предыдущего закрытия у 60,67 рубля, евро снизился на 14 копеек, до 62,61 рубля. В ходе торгов евро поднимался выше 63 рублей впервые с 1 августа, до 63,05 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/92/1363279201_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a3258b24014479a59c9e9c8ed254c8aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, валюта, доллар, евро, рубль, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Валюта, Доллар, евро, Рубль, Московская биржа
Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля, евро — 62,61 рубля