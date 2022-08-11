https://ria.ru/20220811/valyuta-1808997311.html

Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля - РИА Новости, 11.08.2022

Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля

Рубль по итогам торгов четверга не изменился по отношению к доллару и остался на уровне 60,67 рубля, но укрепился к евро до 62,61 рубля, следует из данных... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:23

2022-08-11T19:23

2022-08-11T19:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

валюта

доллар

евро

рубль

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/92/1363279201_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d3d97912d61bef531526845a835b60ef.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга не изменился по отношению к доллару и остался на уровне 60,67 рубля, но укрепился к евро до 62,61 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) остался на уровне предыдущего закрытия у 60,67 рубля, евро снизился на 14 копеек, до 62,61 рубля. В ходе торгов евро поднимался выше 63 рублей впервые с 1 августа, до 63,05 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, валюта, доллар, евро, рубль, московская биржа