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Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля - РИА Новости, 11.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220811/valyuta-1808997311.html
Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля - РИА Новости, 11.08.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля
Рубль по итогам торгов четверга не изменился по отношению к доллару и остался на уровне 60,67 рубля, но укрепился к евро до 62,61 рубля, следует из данных... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:23
2022-08-11T19:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
валюта
доллар
евро
рубль
московская биржа
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга не изменился по отношению к доллару&nbsp; и остался на уровне 60,67 рубля, но укрепился к евро до 62,61 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) остался на уровне предыдущего закрытия у 60,67 рубля, евро снизился на 14 копеек, до 62,61 рубля. В ходе торгов евро поднимался выше 63 рублей впервые с 1 августа, до 63,05 рубля.
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экономика, россия, валюта, доллар, евро, рубль, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Валюта, Доллар, евро, Рубль, Московская биржа
19:23 11.08.2022
 
Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля, евро — 62,61 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры России и США
Денежные купюры России и США - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга не изменился по отношению к доллару  и остался на уровне 60,67 рубля, но укрепился к евро до 62,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) остался на уровне предыдущего закрытия у 60,67 рубля, евро снизился на 14 копеек, до 62,61 рубля. В ходе торгов евро поднимался выше 63 рублей впервые с 1 августа, до 63,05 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияВалютаДолларевроРубльМосковская биржа
 
 
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