https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808829913.html

Нижегородец убил соседку и спрятал тело в диване

Нижегородец убил соседку и спрятал тело в диване - РИА Новости, 11.08.2022

Нижегородец убил соседку и спрятал тело в диване

Житель Нижнего Новгорода задержан по обвинению в убийстве соседки, тело которой обнаружили в его раскладном диване, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:07

2022-08-11T12:07

2022-08-11T12:07

происшествия

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по обвинению в убийстве соседки, тело которой обнаружили в его раскладном диване, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следователем СК было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 72-летней пенсионерки. "Следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска тело пропавшей с признаками насильственной смерти обнаружено в квартире дома по улице Сергея Есенина. По подозрению в совершении данного преступления задержан 62-летний сосед женщины, в квартире которого и обнаружено тело", - говорится в сообщении.По версии следствия, 7 августа в ходе ссоры, возникшей во время совместного употребления спиртных напитков, обвиняемый нанес пенсионерке несколько ударов молотком по голове. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия."С целью сокрытия совершенного мужчина спрятал тело погибшей в раздвижной диван, находящийся в квартире. Вину по предъявленному обвинению он признал. В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220624/ubiystvo-1797807563.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, жилье, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область