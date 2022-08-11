https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808963692.html

Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции

Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции - РИА Новости, 11.08.2022

Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции

Власти Швеции приняли решение об экстрадиции турецкого гражданина впервые после того, как Анкара потребовала выдачи Стокгольмом нескольких людей в обмен на... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:11

2022-08-11T18:11

2022-08-11T19:22

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Швеции приняли решение об экстрадиции турецкого гражданина впервые после того, как Анкара потребовала выдачи Стокгольмом нескольких людей в обмен на одобрение вступления скандинавского государства в НАТО, сообщил Reuters.Отмечается, что шведские власти решили экстрадировать мужчину, которого, по сообщению шведской телекомпании SVT, приговорили в Турции к 14 годам тюрьмы в связи с обвинениями в мошенничестве с банковскими картами.Сам подозреваемый заявил, что в Турции его несправедливо приговорили в связи с тем, что он принял христианство, отказался от военной службы и имеет курдские корни, отмечается в СМИ. В шведском ведомстве не уточнили, входил ли этот человек в список лиц, экстрадиции которых потребовала Турция.Входящая в НАТО Турция ранее сняла свое вето на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Это произошло после переговоров, в ходе которых Анкара обвинила две скандинавские страны в якобы укрывательстве членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В рамках достигнутого сторонами соглашения Турция представила список людей, экстрадиции которых она добивается.

https://ria.ru/20220717/politika-1802662134.html

https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799080614.html

турция

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, швеция, нато, морган йоханссон