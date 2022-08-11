18:11 11.08.2022 (обновлено: 19:22 11.08.2022)
Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции
Стокгольм впервые после сделки с Анкарой по НАТО экстрадирует гражданина Турции
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Швеции приняли решение об экстрадиции турецкого гражданина впервые после того, как Анкара потребовала выдачи Стокгольмом нескольких людей в обмен на одобрение вступления скандинавского государства в НАТО, сообщил Reuters.
Отмечается, что шведские власти решили экстрадировать мужчину, которого, по сообщению шведской телекомпании SVT, приговорили в Турции к 14 годам тюрьмы в связи с обвинениями в мошенничестве с банковскими картами.
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"Это обычное дело. Речь идет о турецком гражданине, который был осужден за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах", — рассказал агентству министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.
Сам подозреваемый заявил, что в Турции его несправедливо приговорили в связи с тем, что он принял христианство, отказался от военной службы и имеет курдские корни, отмечается в СМИ. В шведском ведомстве не уточнили, входил ли этот человек в список лиц, экстрадиции которых потребовала Турция.
Входящая в НАТО Турция ранее сняла свое вето на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Это произошло после переговоров, в ходе которых Анкара обвинила две скандинавские страны в якобы укрывательстве членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В рамках достигнутого сторонами соглашения Турция представила список людей, экстрадиции которых она добивается.