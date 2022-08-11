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Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции - РИА Новости, 11.08.2022
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Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции
Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции - РИА Новости, 11.08.2022
Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции
Власти Швеции приняли решение об экстрадиции турецкого гражданина впервые после того, как Анкара потребовала выдачи Стокгольмом нескольких людей в обмен на... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:11
2022-08-11T19:22
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турция
швеция
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Швеции приняли решение об экстрадиции турецкого гражданина впервые после того, как Анкара потребовала выдачи Стокгольмом нескольких людей в обмен на одобрение вступления скандинавского государства в НАТО, сообщил Reuters.Отмечается, что шведские власти решили экстрадировать мужчину, которого, по сообщению шведской телекомпании SVT, приговорили в Турции к 14 годам тюрьмы в связи с обвинениями в мошенничестве с банковскими картами.Сам подозреваемый заявил, что в Турции его несправедливо приговорили в связи с тем, что он принял христианство, отказался от военной службы и имеет курдские корни, отмечается в СМИ. В шведском ведомстве не уточнили, входил ли этот человек в список лиц, экстрадиции которых потребовала Турция.Входящая в НАТО Турция ранее сняла свое вето на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Это произошло после переговоров, в ходе которых Анкара обвинила две скандинавские страны в якобы укрывательстве членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В рамках достигнутого сторонами соглашения Турция представила список людей, экстрадиции которых она добивается.
https://ria.ru/20220717/politika-1802662134.html
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в мире, турция, швеция, нато, морган йоханссон
В мире, Турция, Швеция, НАТО, Морган Йоханссон
18:11 11.08.2022 (обновлено: 19:22 11.08.2022)
 
Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции

Стокгольм впервые после сделки с Анкарой по НАТО экстрадирует гражданина Турции

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Швеции приняли решение об экстрадиции турецкого гражданина впервые после того, как Анкара потребовала выдачи Стокгольмом нескольких людей в обмен на одобрение вступления скандинавского государства в НАТО, сообщил Reuters.
Отмечается, что шведские власти решили экстрадировать мужчину, которого, по сообщению шведской телекомпании SVT, приговорили в Турции к 14 годам тюрьмы в связи с обвинениями в мошенничестве с банковскими картами.
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"Это обычное дело. Речь идет о турецком гражданине, который был осужден за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах", — рассказал агентству министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.

Сам подозреваемый заявил, что в Турции его несправедливо приговорили в связи с тем, что он принял христианство, отказался от военной службы и имеет курдские корни, отмечается в СМИ. В шведском ведомстве не уточнили, входил ли этот человек в список лиц, экстрадиции которых потребовала Турция.
Входящая в НАТО Турция ранее сняла свое вето на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Это произошло после переговоров, в ходе которых Анкара обвинила две скандинавские страны в якобы укрывательстве членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В рамках достигнутого сторонами соглашения Турция представила список людей, экстрадиции которых она добивается.
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