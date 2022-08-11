12:18 11.08.2022 (обновлено: 12:29 11.08.2022)
Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране, сообщили СМИ
СМИ: Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране, сообщил в четверг турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД.
В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
"Это не встреча врагов, нельзя чтобы проводилось в третьей стране", - привел телеканал слова источника.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. По его словам, официальная Анкара выступает за продолжение диалога с Ереваном и готова постепенно продвигать этот процесс.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.