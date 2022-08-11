https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808836096.html

Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране, сообщили СМИ

Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.08.2022

Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране, сообщили СМИ

Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране, сообщил в четверг турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:18

2022-08-11T12:18

2022-08-11T12:29

в мире

турция

армения

мевлют чавушоглу

анкара (провинция)

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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране, сообщил в четверг турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД.В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене."Это не встреча врагов, нельзя чтобы проводилось в третьей стране", - привел телеканал слова источника.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. По его словам, официальная Анкара выступает за продолжение диалога с Ереваном и готова постепенно продвигать этот процесс.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798277475.html

https://ria.ru/20220712/turtsiya-1801871533.html

турция

армения

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, армения, мевлют чавушоглу, анкара (провинция)