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Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.08.2022
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Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране, сообщили СМИ
Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.08.2022
Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране, сообщили СМИ
Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране, сообщил в четверг турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:18
2022-08-11T12:29
в мире
турция
армения
мевлют чавушоглу
анкара (провинция)
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране, сообщил в четверг турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД.В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене."Это не встреча врагов, нельзя чтобы проводилось в третьей стране", - привел телеканал слова источника.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. По его словам, официальная Анкара выступает за продолжение диалога с Ереваном и готова постепенно продвигать этот процесс.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798277475.html
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турция
армения
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в мире, турция, армения, мевлют чавушоглу, анкара (провинция)
В мире, Турция, Армения, Мевлют Чавушоглу, Анкара (провинция)
12:18 11.08.2022 (обновлено: 12:29 11.08.2022)
 
Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране, сообщили СМИ

СМИ: Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране, сообщил в четверг турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД.
В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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"Это не встреча врагов, нельзя чтобы проводилось в третьей стране", - привел телеканал слова источника.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. По его словам, официальная Анкара выступает за продолжение диалога с Ереваном и готова постепенно продвигать этот процесс.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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В миреТурцияАрменияМевлют ЧавушоглуАнкара (провинция)
 
 
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