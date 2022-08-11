https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808770851.html

СМИ: Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов турецких авиакомпаний

СМИ: Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов турецких авиакомпаний - РИА Новости, 11.08.2022

СМИ: Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов турецких авиакомпаний

Российская сторона предлагает Турции до конца августа нарастить число выполняемых турецкими авиакомпаниями авиарейсов между странами с порядка 85 до 100 в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:24

2022-08-11T08:24

2022-08-11T10:19

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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Российская сторона предлагает Турции до конца августа нарастить число выполняемых турецкими авиакомпаниями авиарейсов между странами с порядка 85 до 100 в сутки, пишет газета Hurriyet.Издание отмечает, что за последние пять месяцев аэропорт Стамбула стал "пересадочным пунктом номер один" в Европе."Сегодня турецкие компании, особенно Turkish Airlines, выполняют в среднем 85 рейсов в день из России в Турцию. Фактически российская сторона предлагает Турции до конца августа увеличить количество рейсов до 100 в сутки. С учетом …российских авиакомпаний, которые в основном летают в Турцию, из России прилетает и отправляется около 120 самолетов", - указывает издание.По его данным, "московский аэропорт Внуково настолько загружен, что иногда турецкие самолеты взлетают каждые несколько минут".В то же время, по данным издания, цены на авиабилеты между Турцией и Россией серьезно выросли, а сложности с оплатой картой системы "Мир" один из крупнейших перевозчиков Turkish Airlines решил только в июле.Уточняется, что россияне, использующие Турцию как транзитную страну, сталкивались с серьезными трудностями при покупке билетов Turkish Airlines с марта по начало июля. "Поскольку кредитные карты были заблокированы, а выпущенная в России карта "Мир" еще не была определена в системе Turkish Airlines, продажа билетов могла осуществляться только за наличные. Платежный кризис окончательно разрешился в начале июля. С идентификацией российской карты "Мир" в системе в Турции россияне получили возможность приобретать билеты не только до Стамбула, Анталии, Бодрума или Анкары, но и до конечного пункта назначения в третьей стране", – указывает издание.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220808/valyuta-1808009348.html

https://ria.ru/20220805/zayavlenie-1807643775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, стамбул, евросоюз, turkish airlines, в мире, новости - туризм