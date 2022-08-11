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СМИ: Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов турецких авиакомпаний - РИА Новости, 11.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808770851.html
СМИ: Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов турецких авиакомпаний
СМИ: Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов турецких авиакомпаний - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов турецких авиакомпаний
Российская сторона предлагает Турции до конца августа нарастить число выполняемых турецкими авиакомпаниями авиарейсов между странами с порядка 85 до 100 в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:24
2022-08-11T10:19
турция
россия
стамбул
евросоюз
turkish airlines
в мире
туризм
новости - туризм
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Российская сторона предлагает Турции до конца августа нарастить число выполняемых турецкими авиакомпаниями авиарейсов между странами с порядка 85 до 100 в сутки, пишет газета Hurriyet.Издание отмечает, что за последние пять месяцев аэропорт Стамбула стал "пересадочным пунктом номер один" в Европе."Сегодня турецкие компании, особенно Turkish Airlines, выполняют в среднем 85 рейсов в день из России в Турцию. Фактически российская сторона предлагает Турции до конца августа увеличить количество рейсов до 100 в сутки. С учетом …российских авиакомпаний, которые в основном летают в Турцию, из России прилетает и отправляется около 120 самолетов", - указывает издание.По его данным, "московский аэропорт Внуково настолько загружен, что иногда турецкие самолеты взлетают каждые несколько минут".В то же время, по данным издания, цены на авиабилеты между Турцией и Россией серьезно выросли, а сложности с оплатой картой системы "Мир" один из крупнейших перевозчиков Turkish Airlines решил только в июле.Уточняется, что россияне, использующие Турцию как транзитную страну, сталкивались с серьезными трудностями при покупке билетов Turkish Airlines с марта по начало июля. "Поскольку кредитные карты были заблокированы, а выпущенная в России карта "Мир" еще не была определена в системе Turkish Airlines, продажа билетов могла осуществляться только за наличные. Платежный кризис окончательно разрешился в начале июля. С идентификацией российской карты "Мир" в системе в Турции россияне получили возможность приобретать билеты не только до Стамбула, Анталии, Бодрума или Анкары, но и до конечного пункта назначения в третьей стране", – указывает издание.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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турция, россия, стамбул, евросоюз, turkish airlines, в мире, новости - туризм
Турция, Россия, Стамбул, Евросоюз, Turkish Airlines, В мире, Туризм, Новости - Туризм
08:24 11.08.2022 (обновлено: 10:19 11.08.2022)
 
СМИ: Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов турецких авиакомпаний

Hurriyet: Москва предложила Анкаре увеличить число турецких авиарейсов до ста в сутки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Российская сторона предлагает Турции до конца августа нарастить число выполняемых турецкими авиакомпаниями авиарейсов между странами с порядка 85 до 100 в сутки, пишет газета Hurriyet.
Издание отмечает, что за последние пять месяцев аэропорт Стамбула стал "пересадочным пунктом номер один" в Европе.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Песков прокомментировал рост расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией
"Сегодня турецкие компании, особенно Turkish Airlines, выполняют в среднем 85 рейсов в день из России в Турцию. Фактически российская сторона предлагает Турции до конца августа увеличить количество рейсов до 100 в сутки. С учетом …российских авиакомпаний, которые в основном летают в Турцию, из России прилетает и отправляется около 120 самолетов", - указывает издание.
По его данным, "московский аэропорт Внуково настолько загружен, что иногда турецкие самолеты взлетают каждые несколько минут".
В то же время, по данным издания, цены на авиабилеты между Турцией и Россией серьезно выросли, а сложности с оплатой картой системы "Мир" один из крупнейших перевозчиков Turkish Airlines решил только в июле.
"Перелет в Стамбул из Москвы или второго по величине города Санкт-Петербурга почти эквивалентен билету Стамбул-Нью-Йорк. Дорогие билеты через Стамбул стимулировали граждан России арендовать жилье в Стамбуле на сутки. Россияне предпочитают задержаться в Стамбуле на день-два, потому что в день прибытия в Стамбул билет на самолет в третью страну стоит дорого... Например, если перелет из Москвы в Рим через Стамбул выполняется за один день, стоимость билета достигает 1300 долларов на человека. В случае задержки в Стамбуле на день-два у пассажира остается в кармане 200-300 долларов", - пишет Hurriyet.
Уточняется, что россияне, использующие Турцию как транзитную страну, сталкивались с серьезными трудностями при покупке билетов Turkish Airlines с марта по начало июля. "Поскольку кредитные карты были заблокированы, а выпущенная в России карта "Мир" еще не была определена в системе Turkish Airlines, продажа билетов могла осуществляться только за наличные. Платежный кризис окончательно разрешился в начале июля. С идентификацией российской карты "Мир" в системе в Турции россияне получили возможность приобретать билеты не только до Стамбула, Анталии, Бодрума или Анкары, но и до конечного пункта назначения в третьей стране", – указывает издание.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 20:13
Россия и Турция договорились сотрудничать в торговле, транспорте и туризме
 
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