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Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО - РИА Новости, 11.08.2022
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Новости Подмосковья
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Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО
Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО - РИА Новости, 11.08.2022
Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО
Новые разворотные площадки для общественного транспорта продолжают строить в Московской области. Недавно еще девять таких площадок обустроили в шести городских... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:30
2022-08-11T19:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новые разворотные площадки для общественного транспорта продолжают строить в Московской области. Недавно еще девять таких площадок обустроили в шести городских округах, сообщил телеканал "360".Новые отстойно-разворотные площадки повысят комфорт пассажиров и водителей на 20 маршрутах. Как рассказала зампред правительства МО Анна Кротова, всего в планах обустроить 20 площадок до конца года.До конца года площадки обустроят в Щелкове, Химках, Балашихе, Красногорске, Солнечногорске, Реутове, Подольске, Лосино-Петровском и Одинцове.Благодаря разворотным площадкам транспорт может разворачиваться без нарушения ПДД. Кроме того, они позволяют вывести на маршруты автобусы большого класса.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:30 11.08.2022
 

Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПассажиры на автобусной остановке
Пассажиры на автобусной остановке - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новые разворотные площадки для общественного транспорта продолжают строить в Московской области. Недавно еще девять таких площадок обустроили в шести городских округах, сообщил телеканал "360".
Новые отстойно-разворотные площадки повысят комфорт пассажиров и водителей на 20 маршрутах. Как рассказала зампред правительства МО Анна Кротова, всего в планах обустроить 20 площадок до конца года.
"В Ленинском, Балашихе, Щелкове, Сергиевом Посаде, Истре и Чехове уже обустроили девять площадок, которые улучшили пропускную способность объектов улично-дорожной сети, создали необходимую инфраструктуру для отстоя наземного транспорта и повысили комфорт и безопасность перевозок для пассажиров", – рассказала она.
До конца года площадки обустроят в Щелкове, Химках, Балашихе, Красногорске, Солнечногорске, Реутове, Подольске, Лосино-Петровском и Одинцове.
Благодаря разворотным площадкам транспорт может разворачиваться без нарушения ПДД. Кроме того, они позволяют вывести на маршруты автобусы большого класса.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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