https://ria.ru/20220811/transport-1808998306.html
Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО
Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО - РИА Новости, 11.08.2022
Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО
Новые разворотные площадки для общественного транспорта продолжают строить в Московской области. Недавно еще девять таких площадок обустроили в шести городских... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:30
2022-08-11T19:30
2022-08-11T19:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808995336_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fac94f6f5bd14ae06b760d1261c085f9.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новые разворотные площадки для общественного транспорта продолжают строить в Московской области. Недавно еще девять таких площадок обустроили в шести городских округах, сообщил телеканал "360".Новые отстойно-разворотные площадки повысят комфорт пассажиров и водителей на 20 маршрутах. Как рассказала зампред правительства МО Анна Кротова, всего в планах обустроить 20 площадок до конца года.До конца года площадки обустроят в Щелкове, Химках, Балашихе, Красногорске, Солнечногорске, Реутове, Подольске, Лосино-Петровском и Одинцове.Благодаря разворотным площадкам транспорт может разворачиваться без нарушения ПДД. Кроме того, они позволяют вывести на маршруты автобусы большого класса.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808995336_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_379a0743ba20dd53c961acecf2060f86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости.
Новые разворотные площадки для общественного транспорта продолжают строить в Московской области. Недавно еще девять таких площадок обустроили в шести городских округах, сообщил телеканал "360"
.
Новые отстойно-разворотные площадки повысят комфорт пассажиров и водителей на 20 маршрутах. Как рассказала зампред правительства МО Анна Кротова, всего в планах обустроить 20 площадок до конца года.
"В Ленинском, Балашихе, Щелкове, Сергиевом Посаде, Истре и Чехове уже обустроили девять площадок, которые улучшили пропускную способность объектов улично-дорожной сети, создали необходимую инфраструктуру для отстоя наземного транспорта и повысили комфорт и безопасность перевозок для пассажиров", – рассказала она.
До конца года площадки обустроят в Щелкове, Химках, Балашихе, Красногорске, Солнечногорске, Реутове, Подольске, Лосино-Петровском и Одинцове.
Благодаря разворотным площадкам транспорт может разворачиваться без нарушения ПДД. Кроме того, они позволяют вывести на маршруты автобусы большого класса.