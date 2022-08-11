https://ria.ru/20220811/transport-1808998306.html

Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО

Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО - РИА Новости, 11.08.2022

Еще девять разворотных площадок для автобусов построили в МО

Новые разворотные площадки для общественного транспорта продолжают строить в Московской области. Недавно еще девять таких площадок обустроили в шести городских... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:30

2022-08-11T19:30

2022-08-11T19:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новые разворотные площадки для общественного транспорта продолжают строить в Московской области. Недавно еще девять таких площадок обустроили в шести городских округах, сообщил телеканал "360".Новые отстойно-разворотные площадки повысят комфорт пассажиров и водителей на 20 маршрутах. Как рассказала зампред правительства МО Анна Кротова, всего в планах обустроить 20 площадок до конца года.До конца года площадки обустроят в Щелкове, Химках, Балашихе, Красногорске, Солнечногорске, Реутове, Подольске, Лосино-Петровском и Одинцове.Благодаря разворотным площадкам транспорт может разворачиваться без нарушения ПДД. Кроме того, они позволяют вывести на маршруты автобусы большого класса.

московская область (подмосковье)

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)