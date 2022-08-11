https://ria.ru/20220811/tramp-1808867709.html

СМИ: ФБР провело обыск в поместье Трампа по наводке тайного осведомителя

СМИ: ФБР провело обыск в поместье Трампа по наводке тайного осведомителя - РИА Новости, 11.08.2022

СМИ: ФБР провело обыск в поместье Трампа по наводке тайного осведомителя

Обыск в поместье бывшего президента США Дональда Трампа прошел на основании информации, которую предоставил тайный осведомитель Федерального бюро расследования... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:45

2022-08-11T13:45

2022-08-11T13:45

вашингтон (штат)

в мире

майами

нью-йорк (город)

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Обыск в поместье бывшего президента США Дональда Трампа прошел на основании информации, которую предоставил тайный осведомитель Федерального бюро расследования (ФБР), сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников.Как сообщили источники издания, тайный осведомитель сообщил информацию не только о том, какие документы "скрывал" бывший президент, но и о местоположении этих документов. Отмечается, что обыск был специально запланирован на время, когда Трамп будет в отъезде, хотя подготовка к его проведению началась несколько недель назад.По данным неназванного собеседника издания, который проработал в ФБР 30 лет, руководители правоохранительной структуры в Вашингтоне и Майами полагали, что отсутствие у Трампа возможности вести съемку или препятствовать обыску снизит значимость операции, однако попытка не привлекать внимания к рейду провалилась."Они стремились избежать любого цирка в средствах массовой информации... Таким образом, несмотря на то, что с бюрократической точки зрения все было сделано верно, чтобы не допустить уничтожения документов, они (ФБР) сами создали ту самую огненную бурю, которой пытались избежать", - цитирует журнал чиновника, который был проинформирован о расследовании и операции.Оба высокопоставленных чиновника, на которых ссылается журнал, отметили, что обыск не имел "политических мотивов" и был направлен на возвращение документов, которые незаконно вывезли из Белого дома.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках.Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.

https://ria.ru/20220810/tramp-1808507451.html

https://ria.ru/20220810/konfiskatsiya-1808476001.html

вашингтон (штат)

майами

нью-йорк (город)

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вашингтон (штат), в мире, майами, нью-йорк (город), федеральное бюро расследований сша