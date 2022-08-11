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Дуров пожаловался на проверки обновлений Apple - РИА Новости, 11.08.2022
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Дуров пожаловался на проверки обновлений Apple
Дуров пожаловался на проверки обновлений Apple - РИА Новости, 11.08.2022
Дуров пожаловался на проверки обновлений Apple
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что обновление мессенджера затянулось на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple без каких-либо объяснений. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:41
2022-08-11T09:41
технологии
apple
google
евросоюз
telegram (приложение)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что обновление мессенджера затянулось на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple без каких-либо объяснений."Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного "процесса проверки", навязанного всем мобильным приложениям технологическими монополиями. Например, наше предстоящее обновление... "застряло" на проверке у Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов со стороны Apple", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Дурова.Если Telegram столкнулся с таким обращением, "можно только представить трудности, с которыми сталкиваются разработчики небольших приложений", отметил основатель мессенджера.Дуров уточнил, что задержки выхода обновлений наносят прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру. "И это ущерб помимо 30% налога, который Apple и Google взимают с разработчиков приложений, который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений. Регулирующие органы в ЕС и других странах постепенно начинают изучать эти злоупотребления. Но это не устранит экономический ущерб, который уже был нанесен", - говорится в сообщении.Telegram в 2022 году вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц.
https://ria.ru/20220808/telegram-1808139183.html
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технологии, apple, google, евросоюз, telegram (приложение)
Технологии, Apple, Google, Евросоюз, Telegram (приложение)
09:41 11.08.2022
 
Дуров пожаловался на проверки обновлений Apple

Павел Дуров пожаловался на задержку выхода обновления Telegram из-за проверок Apple

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что обновление мессенджера затянулось на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple без каких-либо объяснений.
"Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного "процесса проверки", навязанного всем мобильным приложениям технологическими монополиями. Например, наше предстоящее обновление... "застряло" на проверке у Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов со стороны Apple", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Дурова.
Если Telegram столкнулся с таким обращением, "можно только представить трудности, с которыми сталкиваются разработчики небольших приложений", отметил основатель мессенджера.
Дуров уточнил, что задержки выхода обновлений наносят прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру. "И это ущерб помимо 30% налога, который Apple и Google взимают с разработчиков приложений, который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений. Регулирующие органы в ЕС и других странах постепенно начинают изучать эти злоупотребления. Но это не устранит экономический ущерб, который уже был нанесен", - говорится в сообщении.
Telegram в 2022 году вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц.
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