Дуров пожаловался на проверки обновлений Apple
Павел Дуров пожаловался на задержку выхода обновления Telegram из-за проверок Apple
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что обновление мессенджера затянулось на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple без каких-либо объяснений.
"Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного "процесса проверки", навязанного всем мобильным приложениям технологическими монополиями. Например, наше предстоящее обновление... "застряло" на проверке у Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов со стороны Apple", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Дурова.
Если Telegram столкнулся с таким обращением, "можно только представить трудности, с которыми сталкиваются разработчики небольших приложений", отметил основатель мессенджера.
Дуров уточнил, что задержки выхода обновлений наносят прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру. "И это ущерб помимо 30% налога, который Apple и Google взимают с разработчиков приложений, который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений. Регулирующие органы в ЕС и других странах постепенно начинают изучать эти злоупотребления. Но это не устранит экономический ущерб, который уже был нанесен", - говорится в сообщении.
Telegram в 2022 году вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц.