https://ria.ru/20220811/telegram-1808786952.html

Дуров пожаловался на проверки обновлений Apple

Дуров пожаловался на проверки обновлений Apple - РИА Новости, 11.08.2022

Дуров пожаловался на проверки обновлений Apple

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что обновление мессенджера затянулось на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple без каких-либо объяснений. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:41

2022-08-11T09:41

2022-08-11T09:41

технологии

apple

google

евросоюз

telegram (приложение)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что обновление мессенджера затянулось на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple без каких-либо объяснений."Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного "процесса проверки", навязанного всем мобильным приложениям технологическими монополиями. Например, наше предстоящее обновление... "застряло" на проверке у Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов со стороны Apple", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Дурова.Если Telegram столкнулся с таким обращением, "можно только представить трудности, с которыми сталкиваются разработчики небольших приложений", отметил основатель мессенджера.Дуров уточнил, что задержки выхода обновлений наносят прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру. "И это ущерб помимо 30% налога, который Apple и Google взимают с разработчиков приложений, который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений. Регулирующие органы в ЕС и других странах постепенно начинают изучать эти злоупотребления. Но это не устранит экономический ущерб, который уже был нанесен", - говорится в сообщении.Telegram в 2022 году вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц.

https://ria.ru/20220808/telegram-1808139183.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, apple, google, евросоюз, telegram (приложение)