Уровень военной угрозы со стороны Китая сохраняется, заявила глава Тайваня
Глава Тайваня Цай Инвэнь: уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeПрезидент Тайваня Цай Инвэнь
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Президент Тайваня Цай Инвэнь. Архивное фото
ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился, но Тайвань готов защищать свою свободу и демократию, заявила в четверг глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.
"Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился. Мы не будем заниматься эскалацией конфликта или провокацией споров, мы будем твердо защищать свой суверенитет и безопасность нашей страны. Защищать нашу свободу и демократию", - сказала Цай Инвэнь, выступая перед Боевым авиационным командованием Тайваня. Она добавила, что миссия ВС Тайваня состоит в том, чтобы быть готовыми к войне, но не искать ее, принимать вызов, не пасуя перед ним.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.