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Уровень военной угрозы со стороны Китая сохраняется, заявила глава Тайваня - РИА Новости, 11.08.2022
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Уровень военной угрозы со стороны Китая сохраняется, заявила глава Тайваня
Уровень военной угрозы со стороны Китая сохраняется, заявила глава Тайваня - РИА Новости, 11.08.2022
Уровень военной угрозы со стороны Китая сохраняется, заявила глава Тайваня
Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился, но Тайвань готов защищать свою свободу и демократию, заявила в четверг глава администрации Тайваня Цай... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:43
2022-08-11T14:43
в мире
цай инвэнь
тайвань
китай
сша
визит пелоси на тайвань
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился, но Тайвань готов защищать свою свободу и демократию, заявила в четверг глава администрации Тайваня Цай Инвэнь."Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился. Мы не будем заниматься эскалацией конфликта или провокацией споров, мы будем твердо защищать свой суверенитет и безопасность нашей страны. Защищать нашу свободу и демократию", - сказала Цай Инвэнь, выступая перед Боевым авиационным командованием Тайваня. Она добавила, что миссия ВС Тайваня состоит в том, чтобы быть готовыми к войне, но не искать ее, принимать вызов, не пасуя перед ним.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html
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в мире, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси
В мире, Цай Инвэнь, Тайвань, Китай, США, Визит Пелоси на Тайвань, Нэнси Пелоси
14:43 11.08.2022
 
Уровень военной угрозы со стороны Китая сохраняется, заявила глава Тайваня

Глава Тайваня Цай Инвэнь: уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился

© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeПрезидент Тайваня Цай Инвэнь
Президент Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Президент Тайваня Цай Инвэнь. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился, но Тайвань готов защищать свою свободу и демократию, заявила в четверг глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.
"Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился. Мы не будем заниматься эскалацией конфликта или провокацией споров, мы будем твердо защищать свой суверенитет и безопасность нашей страны. Защищать нашу свободу и демократию", - сказала Цай Инвэнь, выступая перед Боевым авиационным командованием Тайваня. Она добавила, что миссия ВС Тайваня состоит в том, чтобы быть готовыми к войне, но не искать ее, принимать вызов, не пасуя перед ним.
Рабочие возле грузового судна в порту Циндао, Китай - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Запад никак не задушит Китай. Хотя очень старается
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреЦай ИнвэньТайваньКитайСШАВизит Пелоси на ТайваньНэнси Пелоси
 
 
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