https://ria.ru/20220811/tayvan-1808885878.html

Уровень военной угрозы со стороны Китая сохраняется, заявила глава Тайваня

Уровень военной угрозы со стороны Китая сохраняется, заявила глава Тайваня - РИА Новости, 11.08.2022

Уровень военной угрозы со стороны Китая сохраняется, заявила глава Тайваня

Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился, но Тайвань готов защищать свою свободу и демократию, заявила в четверг глава администрации Тайваня Цай... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:43

2022-08-11T14:43

2022-08-11T14:43

в мире

цай инвэнь

тайвань

китай

сша

визит пелоси на тайвань

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился, но Тайвань готов защищать свою свободу и демократию, заявила в четверг глава администрации Тайваня Цай Инвэнь."Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился. Мы не будем заниматься эскалацией конфликта или провокацией споров, мы будем твердо защищать свой суверенитет и безопасность нашей страны. Защищать нашу свободу и демократию", - сказала Цай Инвэнь, выступая перед Боевым авиационным командованием Тайваня. Она добавила, что миссия ВС Тайваня состоит в том, чтобы быть готовыми к войне, но не искать ее, принимать вызов, не пасуя перед ним.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html

https://ria.ru/20220808/krizis-1807921355.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси