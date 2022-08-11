https://ria.ru/20220811/su-25-1808761819.html

Пролет российских штурмовиков Су-25 над Соледаром сняли на видео

Пролет российских штурмовиков Су-25 над Соледаром сняли на видео - РИА Новости, 11.08.2022

Пролет российских штурмовиков Су-25 над Соледаром сняли на видео

Корреспонденты РИА Новости сняли в Соледаре, как российские штурмовики Су-25 выполняют боевые задачи на предельно малых высотах. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T03:40

2022-08-11T03:40

2022-08-11T03:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

су-25

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СОЛЕДАР (ДНР), 11 авг – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли в Соледаре, как российские штурмовики Су-25 выполняют боевые задачи на предельно малых высотах.На кадрах видно, как пара Су-25, закладывая крутые виражи, несколько раз проходит над городом. В один из моментов штурмовики идут над землей всего в паре десятков метров.Самолеты во время проходов над городом отстреливают так называемые тепловые ловушки, которые должны обезопасить их от ракет переносных зенитных ракетных комплексов. В основном ракеты ПЗРК оснащены тепловыми головками самонаведения и с большой долей вероятности могут захватить ложные тепловые цели, которые выделяют большое количество тепла за счет горения пиротехнического состава.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Полностью освобожден Мариуполь. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода поступает на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Также союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота. На северном направлении заметно снижена военная активность российских подразделений в районах ранее частично блокированных городов Сумы и Чернигов – как отмечали в Кремле, для интенсификации переговорного процесса.Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.

https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808535051.html

https://ria.ru/20220810/voennye-1808537042.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, су-25