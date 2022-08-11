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Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Коломне - РИА Новости, 11.08.2022
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Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Коломне
Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Коломне - РИА Новости, 11.08.2022
Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Коломне
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:50
2022-08-11T13:50
новости подмосковья
коломна
андрей воробьев
строительство
озеры
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Мощность новой поликлиники составит 600 посещений в смену. В ней смогут обслуживаться жители микрорайнов Подлипки, Запруды, Репинский, Сандыри, Старая Коломна, совхоза Коломенский, поселка Первомайский, части планировочного района Центральный, а также жители города Озеры."Запрос на здравоохранение огромный, причем уже по новому стандарту, чтобы и оборудование было современное, и врачи соответствующие, и доступность. По области строим большое количество поликлиник - потому что на первичное звено самая большая нагрузка, До конца 2022 года введем еще 8 поликлиник, в том числе в микрорайоне Подлипки в Коломне, которая будет обслуживать более 65 тысяч местных жителей", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день строительная готовность поликлиники в Подлипках составляет более 75%. Завершаются отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем, дверей, устройство входных групп.
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коломна, андрей воробьев, строительство, озеры
Новости Подмосковья, Коломна, Андрей Воробьев, Строительство, Озеры
13:50 11.08.2022
 

Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Коломне

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Мощность новой поликлиники составит 600 посещений в смену. В ней смогут обслуживаться жители микрорайнов Подлипки, Запруды, Репинский, Сандыри, Старая Коломна, совхоза Коломенский, поселка Первомайский, части планировочного района Центральный, а также жители города Озеры.
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"Запрос на здравоохранение огромный, причем уже по новому стандарту, чтобы и оборудование было современное, и врачи соответствующие, и доступность. По области строим большое количество поликлиник - потому что на первичное звено самая большая нагрузка, До конца 2022 года введем еще 8 поликлиник, в том числе в микрорайоне Подлипки в Коломне, которая будет обслуживать более 65 тысяч местных жителей", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день строительная готовность поликлиники в Подлипках составляет более 75%. Завершаются отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем, дверей, устройство входных групп.
 
Новости ПодмосковьяКоломнаАндрей ВоробьевСтроительствоОзеры
 
 
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