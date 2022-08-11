https://ria.ru/20220811/stroitelstvo-1808868983.html

Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Коломне

Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Коломне - РИА Новости, 11.08.2022

Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Коломне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:50

2022-08-11T13:50

2022-08-11T13:50

новости подмосковья

коломна

андрей воробьев

строительство

озеры

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Мощность новой поликлиники составит 600 посещений в смену. В ней смогут обслуживаться жители микрорайнов Подлипки, Запруды, Репинский, Сандыри, Старая Коломна, совхоза Коломенский, поселка Первомайский, части планировочного района Центральный, а также жители города Озеры."Запрос на здравоохранение огромный, причем уже по новому стандарту, чтобы и оборудование было современное, и врачи соответствующие, и доступность. По области строим большое количество поликлиник - потому что на первичное звено самая большая нагрузка, До конца 2022 года введем еще 8 поликлиник, в том числе в микрорайоне Подлипки в Коломне, которая будет обслуживать более 65 тысяч местных жителей", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день строительная готовность поликлиники в Подлипках составляет более 75%. Завершаются отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем, дверей, устройство входных групп.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

коломна, андрей воробьев, строительство, озеры