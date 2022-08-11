https://ria.ru/20220811/sotrudnichestvo-1808831964.html
Фонд "Круг добра" и "Дом редких" подписали соглашение о сотрудничестве
Фонд "Круг добра" и "Дом редких" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.08.2022
Фонд "Круг добра" и "Дом редких" подписали соглашение о сотрудничестве
Фонд "Круг добра", созданный для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, и пациентская организация АНО "Дом редких" подписали... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:11
2022-08-11T12:11
2022-08-11T12:11
россия
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Фонд "Круг добра", созданный для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, и пациентская организация АНО "Дом редких" подписали соглашение о сотрудничестве, намерены повысить качество лекарственного обеспечения пациентов, заявил председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко."Сегодня мы подписываем соглашение с АНО "Дом редких"… В ближайшее время мы планируем вместе с "Домом редких" провести серию мероприятий в регионах, их цель - повышение качества лекарственного обеспечения", - сказал Ткаченко на церемонии подписания.Он отметил, что взаимодействие с пациентскими организациями дает возможность лучше понять, как живут семьи, в которых есть дети с редкими заболеваниями, быстрее реагировать на запросы родителей, точнее оценивать ситуацию с лекарственным обеспечением и эффективнее оказывать помощь детям.Автономная некоммерческая организация "Центр экспертной помощи по вопросам, связанными с редкими заболеваниями, "Дом Редких" оказывает услуги экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями, говорится на сайте организации. Главной целью АНО "Дом Редких" называет улучшение и развитие социальных, образовательных, научных и законодательных основ в области редких заболеваний, в том числе в сфере медико-социальной помощи больным редкими заболеваниями, путем защиты прав, законных интересов врачей и пациентов.
https://ria.ru/20220804/fond-1807190052.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, фонд "круг добра"
Россия, Фонд "Круг добра"
Фонд "Круг добра" и "Дом редких" подписали соглашение о сотрудничестве
"Круг добра" подписал соглашение о сотрудничестве с пациентской организацией "Дом редких"
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Фонд "Круг добра", созданный для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, и пациентская организация АНО "Дом редких" подписали соглашение о сотрудничестве, намерены повысить качество лекарственного обеспечения пациентов, заявил председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко.
"Сегодня мы подписываем соглашение с АНО "Дом редких"… В ближайшее время мы планируем вместе с "Домом редких" провести серию мероприятий в регионах, их цель - повышение качества лекарственного обеспечения", - сказал Ткаченко на церемонии подписания.
Он отметил, что взаимодействие с пациентскими организациями дает возможность лучше понять, как живут семьи, в которых есть дети с редкими заболеваниями, быстрее реагировать на запросы родителей, точнее оценивать ситуацию с лекарственным обеспечением и эффективнее оказывать помощь детям.
Автономная некоммерческая организация "Центр экспертной помощи по вопросам, связанными с редкими заболеваниями, "Дом Редких" оказывает услуги экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями, говорится на сайте организации. Главной целью АНО "Дом Редких" называет улучшение и развитие социальных, образовательных, научных и законодательных основ в области редких заболеваний, в том числе в сфере медико-социальной помощи больным редкими заболеваниями, путем защиты прав, законных интересов врачей и пациентов.