https://ria.ru/20220811/sokrytie-1808801042.html

"Скопинский маньяк" признался, что помог скрыть следы убийства

"Скопинский маньяк" признался, что помог скрыть следы убийства - РИА Новости, 11.08.2022

"Скопинский маньяк" признался, что помог скрыть следы убийства

Следственный комитет показал на видео допрос "скопинского маньяка" Виктора Мохова: он признался, что помогал скрыть следы убийства. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:33

2022-08-11T10:33

2022-08-11T12:34

происшествия

рязанская область

россия

скопин

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 11 авг — РИА Новости. Следственный комитет показал на видео допрос "скопинского маньяка" Виктора Мохова: он признался, что помогал скрыть следы убийства.По версии следователей, 2 августа в Скопинском районе Рязанской области пьяный подозреваемый в ходе ссоры убил жертву ударом локтя в шею. Чтобы скрыть следы, он вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома. Пять дней спустя его обнаружили, предполагаемого злоумышленника задержали, он дал признательные показания. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам он помогал переносить тело. СУ СК по Рязанской области впоследствии сообщило о возбуждении уголовного дела об укрывательстве преступления."Я слышу какие-то там звуки, удары какие-то. И после он заходит и говорит: "Ребята, я, по-моему, убил", — сказал Мохов на допросе. Он также показал место, где лежал труп.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили — до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию № 4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора: в частности, предлагалось запретить ему общение с журналистами, походы в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. В июле нынешнего года суд вновь дополнил ему ограничения, введя запрет находиться ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.

https://ria.ru/20220411/fsin-1782929388.html

https://ria.ru/20210813/pokhischenie-1745627612.html

рязанская область

россия

скопин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос Мохова по делу об убийстве. Кадры СК "Скопинский маньяк" признался, что помогал скрыть следы убийства, переносил ночью тело во двор заброшенного дома, СК публикует видео. 2022-08-11T10:33 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, рязанская область, россия, скопин, следственный комитет россии (ск рф)