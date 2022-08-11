Рейтинг@Mail.ru
"Скопинский маньяк" признался, что помог скрыть следы убийства - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/sokrytie-1808801042.html
"Скопинский маньяк" признался, что помог скрыть следы убийства
"Скопинский маньяк" признался, что помог скрыть следы убийства - РИА Новости, 11.08.2022
"Скопинский маньяк" признался, что помог скрыть следы убийства
Следственный комитет показал на видео допрос "скопинского маньяка" Виктора Мохова: он признался, что помогал скрыть следы убийства. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:33
2022-08-11T12:34
происшествия
рязанская область
россия
скопин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808814692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c47061b6ebbedad773660a9ed3065031.jpg
РЯЗАНЬ, 11 авг — РИА Новости. Следственный комитет показал на видео допрос "скопинского маньяка" Виктора Мохова: он признался, что помогал скрыть следы убийства.По версии следователей, 2 августа в Скопинском районе Рязанской области пьяный подозреваемый в ходе ссоры убил жертву ударом локтя в шею. Чтобы скрыть следы, он вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома. Пять дней спустя его обнаружили, предполагаемого злоумышленника задержали, он дал признательные показания. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам он помогал переносить тело. СУ СК по Рязанской области впоследствии сообщило о возбуждении уголовного дела об укрывательстве преступления."Я слышу какие-то там звуки, удары какие-то. И после он заходит и говорит: "Ребята, я, по-моему, убил", — сказал Мохов на допросе. Он также показал место, где лежал труп.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили — до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию № 4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора: в частности, предлагалось запретить ему общение с журналистами, походы в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. В июле нынешнего года суд вновь дополнил ему ограничения, введя запрет находиться ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.
https://ria.ru/20220411/fsin-1782929388.html
https://ria.ru/20210813/pokhischenie-1745627612.html
рязанская область
россия
скопин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос Мохова по делу об убийстве. Кадры СК
"Скопинский маньяк" признался, что помогал скрыть следы убийства, переносил ночью тело во двор заброшенного дома, СК публикует видео.
2022-08-11T10:33
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808814692_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_26a41091ef0e88cc1322cb709825e05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, россия, скопин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Скопин, Следственный комитет России (СК РФ)
10:33 11.08.2022 (обновлено: 12:34 11.08.2022)
 
"Скопинский маньяк" признался, что помог скрыть следы убийства

"Скопинский маньяк" Мохов признал, что помогал скрыть следы убийства

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 авг — РИА Новости. Следственный комитет показал на видео допрос "скопинского маньяка" Виктора Мохова: он признался, что помогал скрыть следы убийства.
По версии следователей, 2 августа в Скопинском районе Рязанской области пьяный подозреваемый в ходе ссоры убил жертву ударом локтя в шею. Чтобы скрыть следы, он вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома. Пять дней спустя его обнаружили, предполагаемого злоумышленника задержали, он дал признательные показания. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам он помогал переносить тело. СУ СК по Рязанской области впоследствии сообщило о возбуждении уголовного дела об укрывательстве преступления.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 15:49
В колонии, где сидел "скопинский маньяк", начали проверку после убийства
"Я слышу какие-то там звуки, удары какие-то. И после он заходит и говорит: "Ребята, я, по-моему, убил", — сказал Мохов на допросе. Он также показал место, где лежал труп.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили — до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию № 4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора: в частности, предлагалось запретить ему общение с журналистами, походы в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. В июле нынешнего года суд вновь дополнил ему ограничения, введя запрет находиться ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.
Подозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа 2021, 13:57
"Продумал до мелочей": на Алтае поймали последователя "скопинского маньяка"
 
ПроисшествияРязанская областьРоссияСкопинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала