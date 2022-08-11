https://ria.ru/20220811/sokhnut-1808804405.html
В Московской еврейской общине высказались о деятельности "Сохнута"
В Московской еврейской общине высказались о деятельности "Сохнута" - РИА Новости, 11.08.2022
В Московской еврейской общине высказались о деятельности "Сохнута"
В Московской еврейской религиозной общине (МЕРО) выразили надежду на продолжение работы еврейского агентства "Сохнут" в России в свете российско-израильского... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:49
2022-08-11T10:49
2022-08-11T10:49
религия
владимир путин
ицхак герцог
мария захарова
москва
израиль
россия
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости, Ольга Липич. В Московской еврейской религиозной общине (МЕРО) выразили надежду на продолжение работы еврейского агентства "Сохнут" в России в свете российско-израильского диалога."В первую очередь, мы рады, что между представителями стран сейчас проходит диалог, который, в частности, включает в себя обсуждение работы "Сохнута" на территории Российской Федерации. Надеемся, что этот диалог приведет к чему-то конструктивному", - сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь МЕРО Ольга Есаулова.По ее словам, "нельзя сказать, что работа "Сохнута" очень сильно влияет на деятельность общины, но тем не менее, есть пересечения". "И в целом мы надеемся, что "Сохнут" сможет продолжить свою работу в России", - заключила собеседница агентства.Накануне, 9 августа, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог в состоявшемся по инициативе израильской стороны телефонном разговоре затронули проблематику функционирования в РФ организации, представляющей интересы еврейского агентства "Сохнут". По информации пресс-службы, "условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России."Сохнут" помогает репатриантам в Израиль, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
https://ria.ru/20220729/sokhnut-1805849432.html
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владимир путин, ицхак герцог, мария захарова, москва, израиль, россия
В Московской еврейской общине высказались о деятельности "Сохнута"
Московской еврейской общине надеются на продолжение работы "Сохнута" в России
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости, Ольга Липич. В Московской еврейской религиозной общине (МЕРО) выразили надежду на продолжение работы еврейского агентства "Сохнут" в России в свете российско-израильского диалога.
"В первую очередь, мы рады, что между представителями стран сейчас проходит диалог, который, в частности, включает в себя обсуждение работы "Сохнута" на территории Российской Федерации. Надеемся, что этот диалог приведет к чему-то конструктивному", - сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь МЕРО Ольга Есаулова.
По ее словам, "нельзя сказать, что работа "Сохнута" очень сильно влияет на деятельность общины, но тем не менее, есть пересечения". "И в целом мы надеемся, что "Сохнут" сможет продолжить свою работу в России", - заключила собеседница агентства.
Накануне, 9 августа, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин
и президент Израиля Ицхак Герцог
в состоявшемся по инициативе израильской стороны телефонном разговоре затронули проблематику функционирования в РФ организации, представляющей интересы еврейского агентства "Сохнут". По информации пресс-службы, "условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва
сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер Яир Лапид
в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
"Сохнут" помогает репатриантам в Израиль, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.