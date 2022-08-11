https://ria.ru/20220811/skver-1808801469.html
В Ельце реконструируют сквер за 130 млн рублей
В Ельце реконструируют сквер за 130 млн рублей - РИА Новости, 11.08.2022
В Ельце реконструируют сквер за 130 млн рублей
На реконструкцию сквера имени Пушкина в городе Елец Липецкой области из бюджетов разных уровней выделено около 130 миллионов рублей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:35
2022-08-11T10:35
2022-08-11T10:35
липецкая область
елец
игорь артамонов
благоустройство
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ЛИПЕЦК, 11 авг - РИА Новости. На реконструкцию сквера имени Пушкина в городе Елец Липецкой области из бюджетов разных уровней выделено около 130 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже идут, объект должны сдать этой осенью. В обновленном сквере оборудуют просторную смотровую площадку, для детей создадут разнообразные игровые и спортивные зоны, а также построят светомузыкальный фонтан.Артамонов отметил, что уникальность данного места в том, что оно расположено на берегу реки Быстрая Сосна. При разработке проекта реконструкции были учтены пожелания жителей, которые просили сохранить в сквере максимум зелёных насаждений."Проект вызывает только восхищение и никакой критики. Учтено мнение жителей, много интересных локаций, проработана каждая деталь. Уверен, что этот сквер будут любить не только ельчане, но и туристы, посещающие наш замечательный город", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220810/blagoustroystvo-1808645427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, игорь артамонов, благоустройство
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов, Благоустройство
ЛИПЕЦК, 11 авг - РИА Новости. На реконструкцию сквера имени Пушкина в городе Елец Липецкой области из бюджетов разных уровней выделено около 130 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже идут, объект должны сдать этой осенью. В обновленном сквере оборудуют просторную смотровую площадку, для детей создадут разнообразные игровые и спортивные зоны, а также построят светомузыкальный фонтан.
Артамонов отметил, что уникальность данного места в том, что оно расположено на берегу реки Быстрая Сосна. При разработке проекта реконструкции были учтены пожелания жителей, которые просили сохранить в сквере максимум зелёных насаждений.
"Проект вызывает только восхищение и никакой критики. Учтено мнение жителей, много интересных локаций, проработана каждая деталь. Уверен, что этот сквер будут любить не только ельчане, но и туристы, посещающие наш замечательный город", – сказал Артамонов
.