https://ria.ru/20220811/skoraya-1808815255.html

В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой

В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой - РИА Новости, 11.08.2022

В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой

Мальчик выпал на ходу из автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске, он госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:31

2022-08-11T11:31

2022-08-11T11:31

происшествия

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Мальчик выпал на ходу из автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске, он госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция.По данным ведомства, в среду водитель скорой помощи перевозил пассажиров из села Селиярово в Ханты-Мансийск для прохождения медицинских профилактических осмотров."На улице Тихая водитель притормозил, несовершеннолетний пассажир поддался вперед, взялся за ручку двери, в результате чего дверь открылась, и мальчик девяти лет выпал из салона транспортного средства", - говорится в сообщении.Уточняется, что ребенок в сопровождении мамы был доставлен в больницу и госпитализирован.

https://ria.ru/20220205/skoraya-1771199127.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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Кирилл Волков

происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)