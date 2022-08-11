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В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой - РИА Новости, 11.08.2022
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В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой
В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой - РИА Новости, 11.08.2022
В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой
Мальчик выпал на ходу из автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске, он госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:31
2022-08-11T11:31
происшествия
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Мальчик выпал на ходу из автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске, он госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция.По данным ведомства, в среду водитель скорой помощи перевозил пассажиров из села Селиярово в Ханты-Мансийск для прохождения медицинских профилактических осмотров."На улице Тихая водитель притормозил, несовершеннолетний пассажир поддался вперед, взялся за ручку двери, в результате чего дверь открылась, и мальчик девяти лет выпал из салона транспортного средства", - говорится в сообщении.Уточняется, что ребенок в сопровождении мамы был доставлен в больницу и госпитализирован.
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ханты-мансийск
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происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:31 11.08.2022
 
В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой

В Ханты-Мансийске госпитализировали мальчика, выпавшего на ходу из машины скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Мальчик выпал на ходу из автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске, он госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, в среду водитель скорой помощи перевозил пассажиров из села Селиярово в Ханты-Мансийск для прохождения медицинских профилактических осмотров.
"На улице Тихая водитель притормозил, несовершеннолетний пассажир поддался вперед, взялся за ручку двери, в результате чего дверь открылась, и мальчик девяти лет выпал из салона транспортного средства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок в сопровождении мамы был доставлен в больницу и госпитализирован.
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в селе Бильчир Осинского района Иркутской области
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ПроисшествияХанты-МансийскХанты-Мансийский автономный округМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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