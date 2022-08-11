https://ria.ru/20220811/skoraya-1808815255.html
В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой
В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой - РИА Новости, 11.08.2022
В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой
Мальчик выпал на ходу из автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске, он госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:31
2022-08-11T11:31
2022-08-11T11:31
происшествия
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Мальчик выпал на ходу из автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске, он госпитализирован, сообщает городская Госавтоинспекция.По данным ведомства, в среду водитель скорой помощи перевозил пассажиров из села Селиярово в Ханты-Мансийск для прохождения медицинских профилактических осмотров."На улице Тихая водитель притормозил, несовершеннолетний пассажир поддался вперед, взялся за ручку двери, в результате чего дверь открылась, и мальчик девяти лет выпал из салона транспортного средства", - говорится в сообщении.Уточняется, что ребенок в сопровождении мамы был доставлен в больницу и госпитализирован.
https://ria.ru/20220205/skoraya-1771199127.html
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из скорой
В Ханты-Мансийске госпитализировали мальчика, выпавшего на ходу из машины скорой помощи