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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 11.08.2022
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T22:14
2022-08-11T22:14
2022-08-11T22:14
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), алеппо (мухафаза)
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Алеппо (мухафаза)
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики "ан-Нусры" совершили за сутки семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР