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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 11.08.2022
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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 11.08.2022
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T22:14
2022-08-11T22:14
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
алеппо (мухафаза)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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сирия
идлиб (мухафаза)
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), алеппо (мухафаза)
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Алеппо (мухафаза)
22:14 11.08.2022
 
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Боевики "ан-Нусры" совершили за сутки семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб, Сирия
Провинция Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо", - сказал Егоров на брифинге.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:03Война в Сирии
Эрдоган анонсировал скорое окончание очистки Сирии от террористов
 
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