https://ria.ru/20220811/siriya-1809026107.html

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 11.08.2022

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T22:14

2022-08-11T22:14

2022-08-11T22:14

в мире

сирия

идлиб (мухафаза)

алеппо (мухафаза)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220808/siriya-1808063293.html

сирия

идлиб (мухафаза)

алеппо (мухафаза)

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), алеппо (мухафаза)