https://ria.ru/20220811/shtrafy-1808973543.html
В Париже начали штрафовать магазины с кондиционерами за открытые двери
В Париже начали штрафовать магазины с кондиционерами за открытые двери - РИА Новости, 11.08.2022
В Париже начали штрафовать магазины с кондиционерами за открытые двери
Первые штрафы выписали парижским магазинам, открывающим надолго двери при включенном в помещении кондиционере, пишет газета Parisien. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:55
2022-08-11T18:55
2022-08-11T19:08
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ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Первые штрафы выписали парижским магазинам, открывающим надолго двери при включенном в помещении кондиционере, пишет газета Parisien.Магазинам выписали штрафы спустя три недели после вступления в силу постановления о запрете держать открытыми двери при включенном кондиционере для экономии электроэнергии. Несмотря на то, что запрет во французской столице вступил в силу 25 июля, магазинам дали три недели на то, чтобы адаптироваться к новому требованию. С 10 августа парижских коммерсантов начали штрафовать.Сообщается, что первыми под взыскания попали магазины на улице Риволи в 4-м округе Парижа. Им грозит штраф в размере 150 евро. При этом столичная мэрия пока не уточнила изданию количество оштрафованных магазинов. Полиция Парижа продолжает проверки соблюдения нового постановления.Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявляла, что в целях экономии электроэнергии магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Штраф за нарушение - до 750 евро.Кроме того, французские власти расширили запрет на световую рекламу. Торговым точкам придется выключить световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снизить яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.Как заявил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран, Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с энергетикой.
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803924156.html
https://ria.ru/20220726/krizis-1805186395.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
18:55 11.08.2022 (обновлено: 19:08 11.08.2022)
В Париже начали штрафовать магазины с кондиционерами за открытые двери
Parisien: в Париже магазинам с кондиционерами выписали первые штрафы за открытые двери
ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости.
Первые штрафы выписали парижским магазинам, открывающим надолго двери при включенном в помещении кондиционере, пишет
газета Parisien.
Магазинам выписали штрафы спустя три недели после вступления в силу постановления о запрете держать открытыми двери при включенном кондиционере для экономии электроэнергии. Несмотря на то, что запрет во французской столице вступил в силу 25 июля, магазинам дали три недели на то, чтобы адаптироваться к новому требованию. С 10 августа парижских коммерсантов начали штрафовать.
Сообщается, что первыми под взыскания попали магазины на улице Риволи в 4-м округе Парижа
. Им грозит штраф в размере 150 евро. При этом столичная мэрия пока не уточнила изданию количество оштрафованных магазинов. Полиция Парижа продолжает проверки соблюдения нового постановления.
Министр энергетических преобразований Франции
Аньес Панье-Рюнаше заявляла, что в целях экономии электроэнергии магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Штраф за нарушение - до 750 евро.
Кроме того, французские власти расширили запрет на световую рекламу. Торговым точкам придется выключить световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снизить яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.
Как заявил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран, Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с энергетикой.